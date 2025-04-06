Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Погачар вдруге в кар’єрі виграв Тур Фландрії

Олег Дідух — 6 квітня 2025, 17:29
Погачар вдруге в кар’єрі виграв Тур Фландрії
Тадей Погачар
x.com/StradeBianche

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем другого Монументу сезону 2025 року – легендарної бельгійської одноденки Тур Фландрії. Чинний чемпіон світу виграв цю гонку вдруге в кар’єрі – вперше він тріумфував у 2023 році. Дистанція Туру Фландрії-2025 склала 269 км.

Маршрут Туру Фландрії-2025
Маршрут Туру Фландрії-2025
procyclingstats.com

Вирішальною виявилася атака Погачара за 19 км до фінішу під час проходження передостаннього підйому дня, Оуде Кваремонт.

В підсумку Погачар більш ніж на одну хвилину випередив групу переслідувачів. Спринт за друге місце виграв данець Мадс Педерсен із команди Lidl Trek. Третім став триразовий і минулорічний переможець Туру Фландрії, нідерландець Матьє Ван дер Пул із Alpecin Deceuninck. Зірковий бельгієць Воут Ван Арт із Visma Lease a Bike залишився без подіуму – четверте місце.

Підсумкові результати:

У понеділок, 7 квітня, в Іспанії стартує багатоденка Світового туру Тур Країни Басків.

велоспорт Матьє ван дер Пул Тадей Погачар Воут Ван Арт Мадс Педерсен Тур Фландрії

Тадей Погачар

Пекельна неділя у Мецці світового велоспорту. Прев’ю Туру Фландрії-2025
Погачар вперше виступить на найпрестижнішій одноденці світу
Ван дер Пул виграв епічну битву у Погачара на Мілан – Сан Ремо. Підсумки тижня у велоспорті
На Мілан – Сан Ремо побили рекорд українця 29-річної давнини
Ван дер Пул вдруге виграв Мілан – Сан Ремо

Останні новини