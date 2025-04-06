Погачар вдруге в кар’єрі виграв Тур Фландрії

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем другого Монументу сезону 2025 року – легендарної бельгійської одноденки Тур Фландрії. Чинний чемпіон світу виграв цю гонку вдруге в кар’єрі – вперше він тріумфував у 2023 році. Дистанція Туру Фландрії-2025 склала 269 км.

Маршрут Туру Фландрії-2025 procyclingstats.com

Вирішальною виявилася атака Погачара за 19 км до фінішу під час проходження передостаннього підйому дня, Оуде Кваремонт.

В підсумку Погачар більш ніж на одну хвилину випередив групу переслідувачів. Спринт за друге місце виграв данець Мадс Педерсен із команди Lidl Trek. Третім став триразовий і минулорічний переможець Туру Фландрії, нідерландець Матьє Ван дер Пул із Alpecin Deceuninck. Зірковий бельгієць Воут Ван Арт із Visma Lease a Bike залишився без подіуму – четверте місце.

Підсумкові результати:

У понеділок, 7 квітня, в Іспанії стартує багатоденка Світового туру Тур Країни Басків.