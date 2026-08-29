Стало відомо, які травми отримав Погачар внаслідок падіння на Вуельті

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар отримав серйозні травми внаслідок падіння на 8 етапі Вуельти-2026.

Про це повідомляє Жоан Пратс із посиланням на медичну службу гонки.

"Погачар зазнав сильного падіння, отримавши травму голови та перелом з вивихом ключиці. Він відчував сильний біль та значні функціональні обмеження в лівій руці, не в змозі витримувати вагу чи чинити тиск. Через характер травми йому може знадобитися хірургічне втручання", – заявив лікар.

З високою часткою ймовірності, Погачар у поточному сезоні більше не виступить. Це означає, що словенець не зможе захистити свої титули чемпіона світу та Європи, а також переможця Ломбардії.

Нагадаємо, Погачар зійшов із Вуельти в статусі лідера загального заліку, це його перший в кар'єрі схід із багатоденки на дорослому рівні.

Іспанець Енрік Мас із Movistar, який внаслідок сходу Погачара перехопив лідерство у загальному заліку, на церемонії нагородження після 8 етапу на знак поваги до Погачара відмовився надягати червону майку лідера.