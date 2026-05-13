Джиро д’Італія. Епічна перемога Аррієти з відриву, зміна лідера в загальному заліку
Іспанський велогонщик команди UAE Emirates Ігор Аррієта став переможцем 5 етапу Джиро д'Італія-2026. У середу, 13 травня, гонщики подолали 204 км горбистої дистанції з Прайя а Маре до Потенци.
Перемогу на етапі розігрували учасники відриву дня, Аррієта та португалець Афонсу Еулаліу з Bahrain Victorious. Боротьба між ними вийшла надзвичайно драматичною.
За 14 км до фінішу Аррієта впав на спуску. За 6,4 км до фінішу Еулаліу повторив його долю, після чого іспанець наздогнав свого суперника.
За 2,3 км до фінішу Аррієта в'їхав не у той поворот і, здавалося би, втратив шанси на перемогу на етапі. Проте іспанець відіграв 15 секунд відставання і таки виграв етап. Еулаліу фінішував другим і перехопив рожеву майку лідера загального заліку.
Результати п'ятого етапу:
Загальний залік:
Напередодні четвертий етап виграв Джонатан Нарваес. У четвер, 14 травня, на гонщиків чекає 161-кілометровий рівнинний етап із Паестума до Неаполя.