Тур Каталонії. Вернон виграв другий етап

Британський велогонщик команди Israel Premier Tech Ітан Вернон став переможцем другого етапу престижної іспанської багатоденки Світового туру Тур Каталонії.

На другому етапі гонщики долали 180 км здебільшого рівнинної дистанції з Баньолеса до Фігереса.

Маршрут 2 етапу Туру Каталонії-2025 procyclingstats.com

У фінішному спринті з пелотону Вернон випередив свого cпіввітчизника Меттью Бреннана з Visma Lease a Bike та австралійця Кейдена Гроувза з Alpecin Deceuninck. Бреннан, який вчора виграв перший етап, зберіг лідерство в загальному заліку багатоденки.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

Завтра, 26 березня, на гонщиків чекає перший гірський етап Туру Каталонії-2025: 219 км з Віладеканса до Ла Моліни. Фінальний підйом – це 12,2 км з середнім ухилом у 4,4%.