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Тур Каталонії. Бреннан виграв перший етап

Олег Дідух — 24 березня 2025, 19:16
Тур Каталонії. Бреннан виграв перший етап
Меттью Бреннан
x.com/VoltaCatalunya

Британський велогонщик команди Vismae Lease a Bike Меттью Бреннан став переможцем першого етапу престижної іспанської багатоденки Світового туру Тур Каталонії.

В рамках першого етапу гонщики подолали 177 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Сант Феліу де Гуїсольс. Гонка проходила під сильним дощем.

Маршрут 1 етапу Туру Каталонії-2025
Маршрут 1 етапу Туру Каталонії-2025
procyclingstats.com

На фініші Бреннан випередив двох гонщиків Alpecin Deceuninck – австралійця Кейдена Гроувза та нідерландця Тібора Дель Гроссо. Для 19-річного британця це вже четверта перемога поспіль у дебютному сезоні в професіоналах і перша в кар’єрі на рівні Світового туру.

Результати першого етапу:

У вівторок, 25 березня в рамках другого етапу гонщики подолають 176 км рівнинної дистанціх з Баньолес до Фігерес.

Нагадаємо, у суботу, 22 березня, Матьє Ван дер Пул виграв Мілан – Сан Ремо.

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