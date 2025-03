Тур Каталонії. Бреннан виграв перший етап

📹Reviu l'últim km de l'etapa 1⃣ de #VoltaCatalunya104 🚴‍♂️, una victòria espectacular de Matthew Brennan!



💥¡Disfruta el último km de la etapa de la Volta a Catalunya en @Guixols!



🙌Relive the last km of today's #VoltaCatalunya stage, won by Matthew Brennan (@vismaleaseabike)! pic.twitter.com/o9lltTfhCP