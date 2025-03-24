Тур Каталонії. Бреннан виграв перший етап
Британський велогонщик команди Vismae Lease a Bike Меттью Бреннан став переможцем першого етапу престижної іспанської багатоденки Світового туру Тур Каталонії.
В рамках першого етапу гонщики подолали 177 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Сант Феліу де Гуїсольс. Гонка проходила під сильним дощем.
На фініші Бреннан випередив двох гонщиків Alpecin Deceuninck – австралійця Кейдена Гроувза та нідерландця Тібора Дель Гроссо. Для 19-річного британця це вже четверта перемога поспіль у дебютному сезоні в професіоналах і перша в кар’єрі на рівні Світового туру.
Результати першого етапу:
У вівторок, 25 березня в рамках другого етапу гонщики подолають 176 км рівнинної дистанціх з Баньолес до Фігерес.
Нагадаємо, у суботу, 22 березня, Матьє Ван дер Пул виграв Мілан – Сан Ремо.