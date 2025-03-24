Тур Каталонії. Бреннан виграв перший етап

Британський велогонщик команди Vismae Lease a Bike Меттью Бреннан став переможцем першого етапу престижної іспанської багатоденки Світового туру Тур Каталонії.

В рамках першого етапу гонщики подолали 177 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Сант Феліу де Гуїсольс. Гонка проходила під сильним дощем.

Маршрут 1 етапу Туру Каталонії-2025 procyclingstats.com

На фініші Бреннан випередив двох гонщиків Alpecin Deceuninck – австралійця Кейдена Гроувза та нідерландця Тібора Дель Гроссо. Для 19-річного британця це вже четверта перемога поспіль у дебютному сезоні в професіоналах і перша в кар’єрі на рівні Світового туру.

📹Reviu l'últim km de l'etapa 1⃣ de #VoltaCatalunya104 🚴‍♂️, una victòria espectacular de Matthew Brennan!



💥¡Disfruta el último km de la etapa de la Volta a Catalunya en @Guixols!



🙌Relive the last km of today's #VoltaCatalunya stage, won by Matthew Brennan (@vismaleaseabike)! pic.twitter.com/o9lltTfhCP — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 24, 2025

Результати першого етапу:

У вівторок, 25 березня в рамках другого етапу гонщики подолають 176 км рівнинної дистанціх з Баньолес до Фігерес.

Нагадаємо, у суботу, 22 березня, Матьє Ван дер Пул виграв Мілан – Сан Ремо.