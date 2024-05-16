Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Алафіліпп здобув впевнену перемогу на 12 етапі Джиро д'Італія

Владислав Уткін — 16 травня, 17:45
Алафіліпп здобув впевнену перемогу на 12 етапі Джиро д'Італія

Французький гонщик Жюліан Алафіліпп з команди Soudal Quick-Step виграв 12 етап велобагатоденки Джиро д'Італія-2024.

Гонка стартувала у регіоні Абруццо (провінція Терамо), а фінішувала у Марке (провінція Пезаро-е-Урбано).

Лідерську рожеву майку після 12 етапів зберіг Тадей Погачар, який перемагав на другому, сьомому та восьмому етапах.

Напередодні перемогу на 11 етапі святкував італійський гонщик Джонатан Мілан з команди Lidl-Trek, а до цього Джиро виграв француз Велентен Паре-Пентр.

Джиро д'Італія

Джиро д'Італія

Найкращий спринтер сезону: Мілан вирвав перемогу на 11 етапі Джиро д'Італія
Паре-Пентр здобув перемогу на десятому етапі Джиро д’Італія
Кой виграв 9 етап Джиро д'Італія
Неперевершений Погачар знову переміг: результати 8 етапу Джиро д'Італія
Погачар упевнено виграв сьомий етап Джиро д'Італія-2024

Останні новини