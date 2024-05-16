Алафіліпп здобув впевнену перемогу на 12 етапі Джиро д'Італія
Французький гонщик Жюліан Алафіліпп з команди Soudal Quick-Step виграв 12 етап велобагатоденки Джиро д'Італія-2024.
Гонка стартувала у регіоні Абруццо (провінція Терамо), а фінішувала у Марке (провінція Пезаро-е-Урбано).
Лідерську рожеву майку після 12 етапів зберіг Тадей Погачар, який перемагав на другому, сьомому та восьмому етапах.
Напередодні перемогу на 11 етапі святкував італійський гонщик Джонатан Мілан з команди Lidl-Trek, а до цього Джиро виграв француз Велентен Паре-Пентр.