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Велогонщиць підозрюють у збільшенні розміру грудей задля кращої аеродинаміки

Олег Дідух — 3 серпня 2026, 14:36
Велогонщиць підозрюють у збільшенні розміру грудей задля кращої аеродинаміки
Getty Images

По ходу жіночої версії легендарної велогонки Тур де Франс-2026 з новою силою розгорівся "грудний" скандал.

Про це повідомляє WielerFlits.

У вівторок, 4 серпня на жіночому Турі-2026 відбудеться 21-кілометрова індивідуальна гонка з роздільним стартом з Жевре до Діжона.

Багато учасниць Туру побоюються, що їхні суперниці отримуватимуть незаконну перевагу в аеродинаміці за рахунок збільшення об'єму власних грудей. Для цього гонщиці використовують підкладки у бюстгальтери.

Такого роду маніпуляції заборонені, проте на ділі у жіночому велоспорті за дотриманням цього правила Міжнародний союз велосипедистів (UCI) практично не слідкує. Вперше застосування таких маніпуляції було помічене під час Олімпіади-2024 у Парижі.

За оцінками експертів, збільшення об'єму грудей у розділках на рівнинному рельєфі може давати перевагу до 0,78 сек/км.

Нагадаємо, у жіночому Тур де Франс-2026 бере участь українка Юлія Бірюкова.

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