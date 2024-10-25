Велогонку виключили зі світового календаря через запрошення російської команди

Африканську велогонку категорії 2.2 Тур ду Фасо, яка відбувається в Буркіна-Фасо, виключено з календаря Міжнародного союзу велосипедистів (UCI).

Про це повідомляє Шарль Марсо.

Причиною такого рішення стала ініціатива організаторів запросити на гонку російську команду ЦСКА Москва всупереч забороні UCI на участь російських та білоруських клубів у міжнародних велогонках.

UCI, дізнавшись про наміри організаторів, надіслав їм листа з вимогою не допустити ЦСКА до участі в гонці. Вимога була проігнорована, і сьогодні ЦСКА вийшла на старт першого із 9 етапів гонки у майках з надписом про підтримку російської армії. У відповідь UCI вилучила гонку з міжнародного календаря.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії у Україну UCI заборонила російським та білоруським командам брати участь у міжнародних змаганнях, а російські та білоруські гонщики змушені виступати під нейтральним прапором.

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