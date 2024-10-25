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Найкращий велогонщик світу продовжив контракт зі своєю командою

Олег Дідух — 25 жовтня, 20:13
Найкращий велогонщик світу продовжив контракт зі своєю командою
Тадей Погачар
x.com/TeamEmiratesUAE

Велокоманда Світового туру UAE Emirates оголосила про продовження контракту зі своєю головною зіркою, словенським велогонщиком Тадеєм Погачаром.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Нова угода розрахована до кінця 2030 року. Погачар виступає за UAE Emirates протягом всієї своєї професійної кар’єри, яка розпочалася у 2019 році. До цього Тадей захищав кольори молодіжної словенської команди Rog-Ljubljana.

Нагадаємо, у 2024 році Погачар став третім в історії володарем "потрійної корони" світового велоспорту, вигравши в один сезон Джиро д’Італія, Тур де Франс та групову гонку чемпіонату світу. Також у поточному році 26-річний словенець переміг на двох Монументах – Льєж-Бастонь-Льєж та Ломбардії.

Тадей Погачар

Тадей Погачар

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