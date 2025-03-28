Велоспорт. Ван дер Пул вдруге поспіль виграв E3 Saxo Classic
Матьє Ван дер Пул
instagram.com/mathieuvanderpoel
Зірковий нідерландський велогонщик команди Alpecin Deceuninck Матьє Ван дер Пул вдруге поспіль став переможцем престижної фламандської одноденної гонки E3 Saxo Classic (колишня Е3 Харельбеке), дистанція якої склала 209 км.
Ван дер Пул здійснив результативну атаку за 38 км до фінішу на підйому Оуде Кваремонт. У підсумку він на 1 хвилину та 7 секунд випередив данця Мадса Педерсена з команди Lidl Trek. Трійку кращих із відставанням у 2 хвилини та 5 секунд замкнув італієць Філіппо Ганна з команди Ineos Grenadiers.
Підсумкові результати:
Для Ван дер Пула це третя перемога в поточному сезоні. Минулої суботи, 22 березня, він виграв перший Монумент сезону, Мілан – Сан Ремо. Ганна у тій гонці фінішував другим.