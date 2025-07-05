Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Велоспорт

Тур де Франс. Філіпсен виграв перший етап, Погачар і Вінгегор відірвалися від суперників

Олег Дідух — 5 липня 2025, 18:54
Тур де Франс. Філіпсен виграв перший етап, Погачар і Вінгегор відірвалися від суперників
Яспер Філіпсен
x.com/LeTour

Бельгійський велогонщик команди Alpecin Deceuninck Яспер Філіпсен виграв перший етап Тур де Франс-2025 і захопив жовту майку лідера загального заліку. Сьогодні, 5 липня, гонщики подолали 185 км зі стартом і фінішем у Ліллі.

Маршрут 1 етапу Тур де Франс-2025
Маршрут 1 етапу Тур де Франс-2025
letour.fr

Філіпсен у фінішному спринті випередив еритрейця Біньяма Гірмая з Intermarche Wanty та норвежця Сорена Вереншольда із UnoX. Для Філіпсена це ювілейна, 10-та перемога на етапах Тур де Франс за кар’єру.

Доля перемоги на етапі вирішувалася не у масовому спринті з пелотону. За 17 км до фінішу в основній групі утворилися ешелони, від решти суперників відірвалася група з 38 гонщиків.

З претендентів на загальний залік відібратися в першу групу зуміли відібратися лише Тадей Погачар, Йонас Вінгегор і Енрік Мас. Основна група, в якій фінішували Ремко Евенепул, Прімож Рогліч та інші гранди, програла 39 секунд. Француз Ленні Мартінес із Bahrain Victorious програв 9 хвилин.

Вже на першому етапі боротьбу в Турі внаслідок падінь припинили сильні роздільники Філіппо Ганна та Штефан Біссеггер.

Результати першого етапу:

У неділю, 6 липня, в рамках другого етапу гонщики подолають 209 км горбистої дистанції з Ловен-Планк до Булонь-сюр-Мер.

Тур де Франс Біньям Гірмай Яспер Філіпсен

Тур де Франс

Ганна зійшов з Тур де Франс-2025 на першому етапі
Евенепул: Моя ціль – виграти всі три Гран тури
Погачар vs Вінгегор, епізод №5. Прев’ю Тур де Франс-2025
Олімпійський чемпіон оцінив перспективи виграти Тур де Франс
Вінгегор: Ми не боїмося Погачара

Останні новини