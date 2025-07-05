Тур де Франс. Філіпсен виграв перший етап, Погачар і Вінгегор відірвалися від суперників
Бельгійський велогонщик команди Alpecin Deceuninck Яспер Філіпсен виграв перший етап Тур де Франс-2025 і захопив жовту майку лідера загального заліку. Сьогодні, 5 липня, гонщики подолали 185 км зі стартом і фінішем у Ліллі.
Філіпсен у фінішному спринті випередив еритрейця Біньяма Гірмая з Intermarche Wanty та норвежця Сорена Вереншольда із UnoX. Для Філіпсена це ювілейна, 10-та перемога на етапах Тур де Франс за кар’єру.
Доля перемоги на етапі вирішувалася не у масовому спринті з пелотону. За 17 км до фінішу в основній групі утворилися ешелони, від решти суперників відірвалася група з 38 гонщиків.
З претендентів на загальний залік відібратися в першу групу зуміли відібратися лише Тадей Погачар, Йонас Вінгегор і Енрік Мас. Основна група, в якій фінішували Ремко Евенепул, Прімож Рогліч та інші гранди, програла 39 секунд. Француз Ленні Мартінес із Bahrain Victorious програв 9 хвилин.
Вже на першому етапі боротьбу в Турі внаслідок падінь припинили сильні роздільники Філіппо Ганна та Штефан Біссеггер.
Результати першого етапу:
У неділю, 6 липня, в рамках другого етапу гонщики подолають 209 км горбистої дистанції з Ловен-Планк до Булонь-сюр-Мер.