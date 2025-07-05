Тур де Франс. Філіпсен виграв перший етап, Погачар і Вінгегор відірвалися від суперників

Бельгійський велогонщик команди Alpecin Deceuninck Яспер Філіпсен виграв перший етап Тур де Франс-2025 і захопив жовту майку лідера загального заліку. Сьогодні, 5 липня, гонщики подолали 185 км зі стартом і фінішем у Ліллі.

Маршрут 1 етапу Тур де Франс-2025 letour.fr

Філіпсен у фінішному спринті випередив еритрейця Біньяма Гірмая з Intermarche Wanty та норвежця Сорена Вереншольда із UnoX. Для Філіпсена це ювілейна, 10-та перемога на етапах Тур де Франс за кар’єру.

Jasper Philipsen times it to perfection to claim the first yellow jersey of the Tour de France!



Absolute chaos on the roads to Lille with crashes and crosswinds thinning the bunch right down. pic.twitter.com/uILl3yIaIG — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 5, 2025

Доля перемоги на етапі вирішувалася не у масовому спринті з пелотону. За 17 км до фінішу в основній групі утворилися ешелони, від решти суперників відірвалася група з 38 гонщиків.

З претендентів на загальний залік відібратися в першу групу зуміли відібратися лише Тадей Погачар, Йонас Вінгегор і Енрік Мас. Основна група, в якій фінішували Ремко Евенепул, Прімож Рогліч та інші гранди, програла 39 секунд. Француз Ленні Мартінес із Bahrain Victorious програв 9 хвилин.

Вже на першому етапі боротьбу в Турі внаслідок падінь припинили сильні роздільники Філіппо Ганна та Штефан Біссеггер.

Результати першого етапу:

У неділю, 6 липня, в рамках другого етапу гонщики подолають 209 км горбистої дистанції з Ловен-Планк до Булонь-сюр-Мер.