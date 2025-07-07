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Пономар фінішував 13-м на багатоденці в Румунії

Олег Дідух — 7 липня 2025, 10:44
Пономар фінішував 13-м на багатоденці в Румунії
Андрій Пономар
team-corratec.com

Український велогонщик мексиканської команди Potrolike Андрій Пономар посів підсумкове 13 місце в загальному заліку румунської багатоденки Сібіу Тур. В неділю, 7 липня, гонка завершилася короткою індивідуальною гонкою з роздільним стартом на 3,3 км.

Пономар показав на етапі 18-й час із відставанням у 15 секунд. В загальному заліку 22-річний українець залишився 13-м, програвши підсумковому переможцеві, американцеві Меттью Ріккітелло з команди Israel Premier Tech, 4 хвилини і 49 секунд. 4 липня на гірському другому етапі Сібіу Тур Пономар замкнув топ-10.

Підсумковий загальний залік:

Нагадаємо, наприкінці червня Пономар фінішував другим на престижній італійській одноденці Джиро дель Апенніно, програвши лише іменитому Дієго Уліссі.

велоспорт Андрій Пономар

Андрій Пономар

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