Пономар фінішував 13-м на багатоденці в Румунії

Український велогонщик мексиканської команди Potrolike Андрій Пономар посів підсумкове 13 місце в загальному заліку румунської багатоденки Сібіу Тур. В неділю, 7 липня, гонка завершилася короткою індивідуальною гонкою з роздільним стартом на 3,3 км.

Пономар показав на етапі 18-й час із відставанням у 15 секунд. В загальному заліку 22-річний українець залишився 13-м, програвши підсумковому переможцеві, американцеві Меттью Ріккітелло з команди Israel Premier Tech, 4 хвилини і 49 секунд. 4 липня на гірському другому етапі Сібіу Тур Пономар замкнув топ-10.

Підсумковий загальний залік:

Нагадаємо, наприкінці червня Пономар фінішував другим на престижній італійській одноденці Джиро дель Апенніно, програвши лише іменитому Дієго Уліссі.