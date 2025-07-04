Пономар фінішував у топ-10 на етапі престижної багатоденки в Румунії

Український велогонщик мексиканської команди Potrolike Андрій Пономар фінішував десятим на другому етапі відомої румунської багатоденки Сібіу Тур. Сьогодні, 4 липня, гонщики подолали 203,5 км з гірським фінішем на підйомі Баля Лак – 25,9 км із середнім градієнтом у 5,7%.

Пономар фінішував десятим із відставанням у 2 хвилини і 44 секунди від переможця, американця Меттью Ріккітелло з Israel Premier Tech.

Результати другого етапу:

Сібіу Тур-2025 завершиться в неділю, 6 липня. До цього на гонщиків чекає ще один гірський етап у суботу і 3-кілометрова розділка в заключний день.

Нагадаємо, наприкінці червня Пономар фінішував другим на престижній італійській одноденці Джиро дель Апенніно, програвши лише іменитому Дієго Уліссі.