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Пономар став другим на престижній одноденці в Італії

Олег Дідух — 25 червня 2025, 16:17
Пономар став другим на престижній одноденці в Італії
Андрій Пономар
team-corratec.com

Український велогонщик мексиканської команди Petrolike Андрій Пономар посів друге місце на відомій італійській одноденній гонці Джиро дель Апенніно. Вчора, 24 червня, в рамках цієї гонки спортсмени подолали 203 км з Нові Лігуре до Генуї.

Пономар фінішував другим, програвши 9 секунд іменитому італійському гонщику команди XDS Astana Дієго Уліссі. Топ-3 із відставанням у 14 секунд замкнув ще один представник XDS Astana, Сімоне Веласко.

Підсумкові результати:

Брав участь у гонці ще один представник України, Кирило Царенко з Solution Tech Vini Fantini. Він посів 21 місце, програвши переможцеві 21 секунду.

Для Пономаря це найкращий результат з того моменту, як у січні поточного року він перейшов у Petrolike.

Андрій Пономар Царенко

Андрій Пономар

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