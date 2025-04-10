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Українець Царенко знаходиться за крок від перемоги в престижній китайській багатоденці

Олег Дідух — 10 квітня 2025, 13:16
Українець Царенко знаходиться за крок від перемоги в престижній китайській багатоденці
Кирило Царенко
team-corratec.com

Український велогонщик італійської команди Solution Tec Vini Fantini Кирило Царенко знаходиться за крок від перемоги в загальному заліку престижної китайської багатоденки Тур Хайнаня, яка входить до Про серії – другого за силою дивізіону світового велоспорту.

Сьогодні, 10 квітня, Царенко зберіг лідерство у загальному заліку за підсумками гірського четвертого етапу. Його переможцем став австралієць Арон Гейт із XDS Astana, який завдяки цьому успіху піднявся на третє місце в загальному заліку. Царенко фінішував у основній групі на 24 місці.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

Тур Хайнаня завершиться в п’ятницю, 11 квітня, рівнинним етапом на 183 км. Ймовірність перестановок у загальному заліку на такому етапі низька.

Нагадаємо, лідерство у загальному заліку Царенко перехопив вчора, 9 квітня, завдяки перемозі на третьому етапі.

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