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Українка завоювала три золота на ЧС з маунтенбайку для дефлімпійців

Олег Дідух — 9 листопада 2024, 14:03
Українка завоювала три золота на ЧС з маунтенбайку для дефлімпійців
НКСІУ

Українська спортсменка Єлисавета Топчанюк завоювала три золоті нагороди на чемпіонаті світу з маунтенбайку 2024 року для спортсменів з порушеннями слуху.

Змагання відбувалися в угорському місті Шаторальяуйхей. Єлисавета Топачнюк перемогла у марафоні (дистанція 42,5 км), а також у олімпійській дисципліні кроскантрі та XCE – гонці на вибування.

Нагадаємо, у 2022 році Топчанюк стала чемпіонкою Дефлімпійських ігор у шосейній велогонці.

На Олімпіаді 2024 року в Парижі українська велогонщиця Яна Беломоіна не зуміла фінішувати в гонці кроскантрі з маунтенбайку. З нею це трапилося вперше за чотири Олімпіади.

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