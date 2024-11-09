Українка завоювала три золота на ЧС з маунтенбайку для дефлімпійців

Українська спортсменка Єлисавета Топчанюк завоювала три золоті нагороди на чемпіонаті світу з маунтенбайку 2024 року для спортсменів з порушеннями слуху.

Змагання відбувалися в угорському місті Шаторальяуйхей. Єлисавета Топачнюк перемогла у марафоні (дистанція 42,5 км), а також у олімпійській дисципліні кроскантрі та XCE – гонці на вибування.

Нагадаємо, у 2022 році Топчанюк стала чемпіонкою Дефлімпійських ігор у шосейній велогонці.

На Олімпіаді 2024 року в Парижі українська велогонщиця Яна Беломоіна не зуміла фінішувати в гонці кроскантрі з маунтенбайку. З нею це трапилося вперше за чотири Олімпіади.