Кулинич фінішувала другою на одноденці у Словаччині

Українська велогонщиця Ольга Кулинич посіла друге місце на одноденній велогонці категорії 1.2 Respect Ladies Race Slovakia, дистанція якої склала 96,3 км.

25-річна спортсменка, яка представляла на гонці збірну України, програла 4 секунди переможцеві, господарці змагань Софії Унгеровій з команди MAT Atom Deweloper. Топ-3 замкнула ще одна представниця цієї команди, полячка Мальвіна Муль.

Інша представниця збірної України, Ольга Шекель, замкнула топ-10 із відставанням у 7 хвилин і 12 секунд. Єлизавета Холод, Вікторія Мельничук і Дарина Нагуляк посіли 15, 18 і 22 місця відповідно. Валерія Пономаренко та Вікторія Пархомюк не вписалися в ліміт часу.

Підсумкові результати:

Раніше Олег Смолинець посів 8 місце у скретчі на чемпіонаті Європи з велотреку серед юніорів.