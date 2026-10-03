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Українець Чижиков потрапив у топ-20 молодіжної групової гонки на ЧЄ-2026

Олег Дідух — 3 жовтня 2026, 10:55
Українець Чижиков потрапив у топ-20 молодіжної групової гонки на ЧЄ-2026
Георгій Чижиков
UEC

Український велогонщик Георгій Чижиков увійшов у топ-20 молодіжної (вікова категорія до 23 років) групової гонки на чемпіонаті Європи-2026 у Словенії. В її рамках гонщики подолали 142 км горбистої дистанції з Любляни до Сенчура.

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Чижиков посів 18 місце, відставши від переможця на 2 хвилини та 8 секунд. Україну в цій гонці представляли ще три спортсмени: Євген Тесцов посів 60 місце з 92 гонщиків, які дісталися фінішу, Павло Антоненко не вписався в ліміт часу, а Данило Козоріз зійшов із дистанції.

Перемогу здобув іспанець Ектор Альварес, який на 20 секунди випередив поляка Яна Міхала Яцковяка. Топ-3 із відставанням у 32 секунди замкнув бельгієць Нільс Дрізен.

Підсумкові результати:

Напередодні чемпіонат Європи-2026 стартував із жіночої молодіжної групової гонки, в якій 41 місце посіла Мілана Ушакова.

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