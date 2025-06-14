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Україна Бірюкова фінішувала шостою на етапі Туру Піреней

Олег Дідух — 14 червня 2025, 17:00
Україна Бірюкова фінішувала шостою на етапі Туру Піреней
Юлія Бірюкова
instagram.com/biriukova.yuliia

Українська велогонщиця команди Laboral Kutxa Юлія Бірюкова фінішувала третьою на гірському другому етапі французької триденної велогонки Тур Піреней. Сьогодні спортсменки 135 км з гірським фінішем на Коль ду Сулор.

Бірюкова фінішувала шостою із відставанням у 1 хвилину та 20 секунд від переможця етапу, яким стала її партнерка по команді, іспанка Усоа Остоласа. Такий результат дозволив українці піднятися на п’яте місце в загальному заліку напередодні фінального етапу багатоденки, який відбудеться в неділю, 15 червня.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

Нагадаємо, у травні Бірюкова взяла участь у жіночій Вуельті-2025. Найкращим результатом українки у поточному сезоні є п’яте місце на одноденці Гран-Прі Бокерона в Сальвадорі 1 квітня.

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