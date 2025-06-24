Українки завоювали дві медалі чемпіонату світу з маунтенбайку

Дві українські велогонщиці – Марія Сухопалова та Марія Шерстюк – завоювали медалі чемпіонату світу з маунтенбайку в гонці на вибування (елімінатор). Змагання відбувалися в Сакарії (Туреччина).

Сухопалова завоювала золото, Шерстюк – бронзу. Сухопалова виграла всі свої заїзди, починаючи з чвертьфіналу. Компанію на подіумі двом українкам склала француженка Ізор Медде, яка завоювала срібло.

Таким чином, українки вперше в історії завоювали одразу дві медалі на чемпіонаті світу з елімінатора. До цього представниці України в цій дисципліні завоювали лише дві медалі: срібло в 2018 році та бронзу в 2021 Ірини Попової.

Чемпіонат світу з елімінатора відбувся 14-й раз в історії, ці змагання відбуваються окремо від класичного чемпіонату світу з маунтенбайку. Цього року на старт вийшли 64 велогонщики: 42 у чоловіків і 22 – у жіночих змаганнях.