Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Велоспорт

Українки завоювали дві медалі чемпіонату світу з маунтенбайку

Олег Дідух — 24 червня 2025, 10:22
Українки завоювали дві медалі чемпіонату світу з маунтенбайку
Марія Сухопалова

Дві українські велогонщиці – Марія Сухопалова та Марія Шерстюк – завоювали медалі чемпіонату світу з маунтенбайку в гонці на вибування (елімінатор). Змагання відбувалися в Сакарії (Туреччина).

Сухопалова завоювала золото, Шерстюк – бронзу. Сухопалова виграла всі свої заїзди, починаючи з чвертьфіналу. Компанію на подіумі двом українкам склала француженка Ізор Медде, яка завоювала срібло.

Таким чином, українки вперше в історії завоювали одразу дві медалі на чемпіонаті світу з елімінатора. До цього представниці України в цій дисципліні завоювали лише дві медалі: срібло в 2018 році та бронзу в 2021 Ірини Попової.

Читайте також :
Алмейда виграв Тур Швейцарії, скандал навколо Де Бондта. Підсумки тижня у велоспорт

Чемпіонат світу з елімінатора відбувся 14-й раз в історії, ці змагання відбуваються окремо від класичного чемпіонату світу з маунтенбайку. Цього року на старт вийшли 64 велогонщики: 42 у чоловіків і 22 – у жіночих змаганнях.

велоспорт маунтенбайк

маунтенбайк

Українець Гудима завоював срібло на молодіжному Кубку світу з маунтенбайку
Українка Сухопалова виграла етап Кубку світу з маунтенбайку, який проходив у Душанбе
Українка завоювала три золота на ЧС з маунтенбайку для дефлімпійців
Україна отримала ліцензію в чоловічому маунтенбайку на Олімпійських іграх-2024
Україна отримала олімпійську ліцензію з маунтенбайку

Останні новини