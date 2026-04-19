Маунтенбайк. Сухопалова завоювала срібло ЧС-2026 в елімінаторі
Українська велогонщиця Марія Сухопалова стала срібною призеркою чемпіонату світу 2026 року з маунтенбайку в дисципліні кроскантрі елімінатор (гонка на вибування). Змагання відбулися в іспанській Барселоні.
У фіналі Сухопалова поступилася лише італійці Гайї Тормені. Бронзу завоювала представниця Франції Марго Борреллі.
Також участь у чемпіонаті світу брали ще дві українки. Ольга Кучер не зуміла подолати кваліфікацію, а Марія Шерстюк вилетіла у чвертьфіналі, посівши у підсумку 10 місце.
Підсумкові результати (жінки):
У чоловіків Україну представляв один спортсмен – Володимир Обухівський, який завершив виступи на стадії 1/8 фіналу.
Минулого року Сухопалова стала срібною призеркою чемпіонату Європи, поступившись тій же Гайї Тормені.