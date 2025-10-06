Маунтенбайк. Сухопалова завоювала срібло чемпіонату Європи в елімінаторі

Українська велогонщиця Марія Сухопалова завоювала срібло чемпіонату Європи 2025 року з маунтенбайк-елімінатора (гонка на вибування). Змагання відбувалися у Гібралтарі.

У фіналі українка поступилася лише представниці Італії Гайї Тормені, яка стала чемпіонкою Європи в цій дисципліні всьоме поспіль. Останньою, хто перемагав на чемпіонаті Європи до початку переможної серії Тормені, була інша Українка, Ірина Попова, яка ставала чемпіонкою світу двічі – в 2016 і 2018 роках.

Для Сухопалової це перша в кар’єрі медаль на чемпіонатах Європи попри те, що Марія є чинною чемпіонкою світу в елімінаторі.

Результати фіналу:

Гайя Тормена (Італія) Марія Сухопалова (Україна) Адела Перніцка (Чехія) Константіна Георгіу (Кіпр)

У серпні Сухопалова перемогла на етапі Кубку світу з елімінатора в бразильському Сан-Паулу.