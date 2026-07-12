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Сухопалова стала володаркою Кубку світу з маунтенбайк-елімінатора

Олег Дідух — 12 липня 2026, 17:07
Сухопалова стала володаркою Кубку світу з маунтенбайк-елімінатора
citymountainbike.com

Українська велогонщиця Марія Сухопалова стала володаркою Кубку світу з маунтенбайку в дисципліні елімінатор (гонка на вибування).

Заключний із трьох етапів Кубку світу відбувся напередодні, 11 липня, у німецькому Аалені. Сухопалова посіла третє місце, програвши італійці Гайї Тормені та німкені Маріон Фромбахер.

Підсумкові результати:

  1. Гайя Тормена (Італія)
  2. Маріон Фромбахер (Німеччина)
  3. Марія Сухопалова (Україна)
  4. Адела Перніцка (Чехія)
  5. Діді де Вріс (Нідерланди)

Третього місця в Аалені Сухопаловій виявилося достатньо для того, щоби перемогти у загальному заліку з 270 очками в активі. Попередні два етапи в турецькій Сакар'ї та польській Гдині вона виграла.

Загальний залік:

  1. Марія Сухопалова (Україна) – 270
  2. Маріон Фромбахер (Німеччина) – 245
  3. Діді де Вріс (Нідерланди) – 185
  4. Мадісон Буассьє (Франція) – 154
  5. Адела Перніцка (Чехія) – 111
маунтенбайк Марія Сухопалова

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