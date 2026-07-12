Сухопалова стала володаркою Кубку світу з маунтенбайк-елімінатора

Українська велогонщиця Марія Сухопалова стала володаркою Кубку світу з маунтенбайку в дисципліні елімінатор (гонка на вибування).

Заключний із трьох етапів Кубку світу відбувся напередодні, 11 липня, у німецькому Аалені. Сухопалова посіла третє місце, програвши італійці Гайї Тормені та німкені Маріон Фромбахер.

Підсумкові результати:

Гайя Тормена (Італія) Маріон Фромбахер (Німеччина) Марія Сухопалова (Україна) Адела Перніцка (Чехія) Діді де Вріс (Нідерланди)

Третього місця в Аалені Сухопаловій виявилося достатньо для того, щоби перемогти у загальному заліку з 270 очками в активі. Попередні два етапи в турецькій Сакар'ї та польській Гдині вона виграла.

Загальний залік: