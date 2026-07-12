Сухопалова стала володаркою Кубку світу з маунтенбайк-елімінатора
citymountainbike.com
Українська велогонщиця Марія Сухопалова стала володаркою Кубку світу з маунтенбайку в дисципліні елімінатор (гонка на вибування).
Заключний із трьох етапів Кубку світу відбувся напередодні, 11 липня, у німецькому Аалені. Сухопалова посіла третє місце, програвши італійці Гайї Тормені та німкені Маріон Фромбахер.
Підсумкові результати:
- Гайя Тормена (Італія)
- Маріон Фромбахер (Німеччина)
- Марія Сухопалова (Україна)
- Адела Перніцка (Чехія)
- Діді де Вріс (Нідерланди)
Третього місця в Аалені Сухопаловій виявилося достатньо для того, щоби перемогти у загальному заліку з 270 очками в активі. Попередні два етапи в турецькій Сакар'ї та польській Гдині вона виграла.
Загальний залік:
- Марія Сухопалова (Україна) – 270
- Маріон Фромбахер (Німеччина) – 245
- Діді де Вріс (Нідерланди) – 185
- Мадісон Буассьє (Франція) – 154
- Адела Перніцка (Чехія) – 111