Маунтенбайк. Сухопалова виграла етап Кубку світу з елімінатора

Українська велогонщиця Марія Сухопалова здобула перемогу на етапі Кубку світу з маунтенбайк-елімінатора (гонка на вибування) в турецькій Сакар'ї. У фіналі вона випередила німкеню Маріон Фромбергер, нідерландку Діді де Фріс і чешку Аделу Перніцьку.

При цьому, українка виграла всі свої заїзди на шляху до фіналу. Спершу вона показала найкращий час у кваліфікації, а потім посіла перше місце у своїх чвертьфіналі та півфіналі.

Результати фіналу (жінки):

Для 21-річної Сухопалової це друга в кар'єрі перемога на етапах Кубку світу. Сумарно на її рахунку 5 подіумів на Кубку світу. Нагадаємо, у квітні поточного року Марія завоювала срібло чемпіонату світу з маунтенбайк-елімінатора, поступившись лише італійці Гайї Тормені.