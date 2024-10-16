Чемпіонат світу з велотреку 2024: надії на Старікову в новому циклі

У середу, 16 жовтня, в Баллерупі (Данія) стартує чемпіонат світу з велогонок на треку. Це одна із найстаріших світових першостей, що проводяться щорічно з 1893 року. Турнір переривався лише на Першу (1915-1919) та Другу (1940-1945) світові війни. З 1946 ЧС проводиться щорічно, незважаючи ні на що, навіть епідемія коронавірусу обійшла його стороною.

Цьогорічний турнір пройде через два місяці після Ігор-2024 у Парижі та стане точкою відліку нового олімпійського циклу. Олімпіада у столиці Франції не принесла українським гонщикам медалей і на новий цикл ми чекаємо з надіями на повернення українців на п'єдестал.

Повна програма

На відміну від олімпійських змагань у трековому велоспорті, де медалі в Парижі розігрувалися у шести дисциплінах, на чемпіонаті світу будуть представлені всі 11 дисциплін, що існують у трекових перегонах. Крім спринту, командного спринту, кейрину, медісона, омніуму та командного переслідування, на ЧС також будуть представлені гіт, скретч, гонка за очками, індивідуальна гонка переслідування та гонка на вибуття.

По 11 комплектів медалей буде розіграно і у чоловічих, і в жіночих змаганнях. Таким чином, вчетверте в історії, з 2021 року, на ЧС буде розіграно 22 комплекти нагород.

Варто зазначити, що програма чемпіонату постійно змінюється. Причому не завжди на користь розширення. Так, у 1989-1991 роках розігрувалися 15 комплектів нагород, у 1992 – 8, у 1993-94 – 11, 1995-2001 – 12, і лише 2002-2006 – знову 15. Останнє розширення програми відбулося у 2021 році, на чемпіонаті у Рубі (Франція), місті, яке, швидше, відоме не своїм треком, а місцем фінішу знаменитої класичної шосейної одноденки Париж – Рубе.

П'ять років без медалей

Востаннє представники збірної України вибороли медаль чемпіонату світу п'ять років тому, у 2019 році, коли Олена Старікова взяла срібло у гіті на 500 метрів. Через два роки, влітку 2021-го, вона завоювала срібло в спринті на Олімпіаді в Токіо-2020. І це був останній значний успіх українського велоспорту на треку. З того часу, на чемпіонатах світу та Олімпіадах ми залишаємося без нагород.

До цього, щоправда, перерва була ще більшою. У 2008 році срібну медаль ЧС здобули у командних перегонах переслідування Любов Басова (тоді ще Шулика), Світлана Галюк та Леся Калитовська.

Останнім же чемпіоном світу серед представників України був Володимир Рибін, який виграв гонку за очками у 2005 році у Лос-Анджелесі (США).

Інша річ чемпіонат Європи, де відносно нещодавно, у 2020 році, українці встановили власний рекорд. У Пловдіві наші спортсмени вибороли шість медалей і посіли 8-е місце в командному заліку. До цього турніру, рекордом нашої збірної були чотири медалі на ЧЄ у 2017 році.

Тоді Олена Старікова стала найкращою представницею збірної України, завоювавши в Болгарії одразу три медалі – одне золото (у кейрині) та дві бронзи (у спринті та командному спринті з Людмилою Басовою та Олександрою Логвінюк). Вперше у своїй кар'єрі Старікова стала чемпіонкою Європи. Також срібло завоював Роман Гладиш (скретч), а дві бронзи Тетяна Клімченко – у скретчі та жіночих командних перегонах переслідування з Юлією Бірюковою, Вікторією Бондар та Ганною Нагорною.

НОК України

Утім, вже з наступного року і на континентальних першостях наші успіхи різко йшли вниз. 2021-го на рахунку українців було одне срібло Старікової у кейрині, 2022-го – срібло у гіті та бронза у кейрині тієї ж Старікової, а у 2023-2024 роках жодної медалі на європейських першостях.

Останніми роками українських уболівальників трекових гонок радують успіхи хіба що паравелосипедиста Єгора Дементьєва, який виграв срібло на Паралімпіаді в Парижі та бронзу на чемпіонаті світу 2024.

Чекаємо на прорив від юніорів

Разом з тим, у нас чудова молода поросль. На чемпіонаті світу 2023 серед юніорів, який пройшов у Калі (Колумбія), на рахунку українців було одразу дві нагороди. 18-річний львів'янин Данило Яковлєв став чемпіоном у омніумі. У скретчі він був третім, на другому етапі у гонці темпо із 5 очками посів 4 місце. У гонці з вибуттям Данило був 14-м, що вплинуло на загальний залік і перед останнім етапом опустився на 5 місце. Але в групових перегонах спортсмен зміг зробити все можливе і неможливе, щоб змінити ситуацію на свою користь і здобути перемогу.

Для Данила це перша золота нагорода та третя медаль на юніорських чемпіонатах світу. У 2022 році він завоював два срібла – у скретчі та медісоні.

Також срібним призером у гонці на вибуття став Матвій Ушаков. 18-річний спортсмен поступився лише іспанцеві Рубену Санчесу.

Фаворити з Нідерландів

На минулих Іграх-2024 у Парижі збірна Нідерландів виборола 3 золоті, срібну та бронзову медалі на треку, посівши 1-е місце у командному заліку. "Помаранчеві" є одними з основних лідерів і на ЧС у Данії. Щоправда, не варто забувати, що на світовій першості розігруються комплекти нагород і з неолімпійських дисциплін, а також той фактор, що після Ігор лідери найчастіше перебувають у поганій формі або просто пропускають найближчий чемпіонат світу.

Нагадаємо, що рік тому на ЧС-2023 командний залік виграла збірна Великобританії, на рахунку якої було 5 золотих нагород. А збірна Нідерландів фінішувала лише на 2-му місці з 4 медалями найвищої гідності. Три золота у 2023-му виборола збірна США. Найімовірніше, саме ці три команди і очолять таблицю командної першості на нинішньому турнірі.