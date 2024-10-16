Нідерланди завоювали два золота в перший день ЧС-2024 з велотреку, провали українців

У перший день чемпіонату світу 2024 року з велотреку в данському Баллерупі було розіграно три комплекти нагород.

У чоловіків командний спринт виграла збірна Нідерландів у складі Роя ван дер Берга, Харрі Лаврейсена та Джеффрі Хоогланда. У фіналі вони обіграли австралійське тріо Раян Елліотт, Лі Хоффман та Томас Корніш. В боротьбі за бронзу японці Йосікату Нагасако, Каійя Ота та Юта Обара виявилися сильнішими за великобританців.

Українці Валентин Вархаракин, Богдан Данильчук та Владислав Денисенко посіли останнє, 15-те місце.

У жінок золото командного спринту завоювали британки Кеті Марчант, Софі Кейпвелл та Емма Фінукейн. У фіналі вони випередили нідерландок Кімберлі Кале, Хетті ван де Воув і Стеффі ван де Пет. Бронзу завоювали австралійки Моллі МакГілл, Крістіна Клонен і Алессія МакКейг.

Українки Тетяна Ященко, Олександра Логвинюк та Алла Білецька стали останніми, восьмими.

Ще один комплект нагород був розіграний у жіночому скретчі на 10 км. Перемогу здобула нідерландка Лорена Вібес, яка випередила американку Дженніфер Валенте та новозеландку Еллі Волластон. Українка Алла Козлюк не фінішувала.

Завтра, 17 жовтня буде розіграно ще чотири комплекти нагород: у чоловічій та жіночій гонках переслідування, чоловічому скретчі на 15 км та жіночій гонці на вибування.