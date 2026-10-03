Українець Щербацький фінішував у топ-30 групової гонки юніорів на ЧЄ-2026

Український велогонщик Максим Щербацький посів 27 місце в груповій гонці серед юніорів (вікова категорія до 19 років) на чемпіонаті Європи-2026 у Словенії. В її рамках гонщики подолали 111 км дистанції зі стартом і фінішем у Сінчурі.

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Щербацький відібрався у ту ж атакувальну групу, в якій опинився і майбутній переможець, Еліас Дюбінг. Норвежець у підсумку на 10 секунд випередив іспанця Айтора Мартінеса та нідерландця Йопа Ван ден Біггелаара.

Окрім Щербацького, в гонці брали участь ще 4 українські велогонщики: Дмитро Старовойтов, Олександр Полюшко, Юрій Олійник і Антон Ситніков. Вони посіли 51, 81, 91 і 96 місця зі 105 спортсменів, які дісталися фінішу.

Підсумкові результати:

Напередодні Георгій Чижиков потрапив у топ-20 молодіжної групової гонки на чемпіонаті Європи-2026.