Українець Щербацький фінішував у топ-30 групової гонки юніорів на ЧЄ-2026
Український велогонщик Максим Щербацький посів 27 місце в груповій гонці серед юніорів (вікова категорія до 19 років) на чемпіонаті Європи-2026 у Словенії. В її рамках гонщики подолали 111 км дистанції зі стартом і фінішем у Сінчурі.
Щербацький відібрався у ту ж атакувальну групу, в якій опинився і майбутній переможець, Еліас Дюбінг. Норвежець у підсумку на 10 секунд випередив іспанця Айтора Мартінеса та нідерландця Йопа Ван ден Біггелаара.
Окрім Щербацького, в гонці брали участь ще 4 українські велогонщики: Дмитро Старовойтов, Олександр Полюшко, Юрій Олійник і Антон Ситніков. Вони посіли 51, 81, 91 і 96 місця зі 105 спортсменів, які дісталися фінішу.
Підсумкові результати:
Напередодні Георгій Чижиков потрапив у топ-20 молодіжної групової гонки на чемпіонаті Європи-2026.