Гудима завоював бронзу на ЧЄ U-23 з маунтенбайку
— 10 травня, 12:44
Український велогонщик Олександр Гудима виборов бронзову медаль чемпіонату Європи з маунтенбайку, яка проходить у румунському Кейле Гредіштей.
Спортсмен був третім у дисципліні кроскантрі у віковій категорії U-23.
Українець відстав усього на 11 секунд від переможця британця Джозефа Блекмора
ЧЄ триватиме до 12 травня.
Нагадаємо, Україна виборола дві медалі в олімпійському кроскантрі у Туреччині. Одна з нагород — в активі Гудими.
Раніше вперше в історії українець став чемпіоном Європи з маунтинбайку.