Гудима завоював бронзу на ЧЄ U-23 з маунтенбайку

Український велогонщик Олександр Гудима виборов бронзову медаль чемпіонату Європи з маунтенбайку, яка проходить у румунському Кейле Гредіштей.

Спортсмен був третім у дисципліні кроскантрі у віковій категорії U-23.

Українець відстав усього на 11 секунд від переможця британця Джозефа Блекмора

ЧЄ триватиме до 12 травня.

Нагадаємо, Україна виборола дві медалі в олімпійському кроскантрі у Туреччині. Одна з нагород — в активі Гудими.

Раніше вперше в історії українець став чемпіоном Європи з маунтинбайку.