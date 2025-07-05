Олімпійський чемпіон оцінив перспективи виграти Тур де Франс

Словенець Прімож Рогліч зізнався, що хотів би виграти Тур де Франс, але й відсутність перемоги його сильно не засмутить, тому що серед конкурентів дуже молоді й талановиті суперники.

Слова 35-річного велогонщика цитує Cyclingnews.com.

"Щоб боротися на Тур де Франс, спочатку треба доїхати до фінішу, і останніми роками я яскравий приклад. Важливо те, як ти справляєшся з цим. Мені вже майже 36, у мене залишилися незавершені справи з Туром, але я можу сказати: перемога тут не змінить того, хто є. Для мене честь, що я досі змагаюся з молодшими гонщиками. Вони не потребують додаткового представлення. Подивіться, як їде Погачар, Вінгегор, Евенпул", – сказав Прімож.

Словенець сходив із дистанції під час гонок 2021, 2022 та 2024 років. У 2023 році він узагалі пропустив Тур де Франс, а в 2020 показав свій найкращий результат, посівши друге місце в загальному заліку.

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Тоді він програв земляку Тадею Погачару, хоча перед останнім етапом мав перевагу в 57 секунд. Після цього Тадей також вигравав одну з гонок Гранд-туру у 2021 та 2024 роках.

"Як я вже казав, виграю я Тур чи ні, це не змінить головного. Я, моя сім'я, мої близькі – ми залишимося тими самими людьми. Але, звичайно, цей виклик для мене, як і раніше, важливий. Вся моя історія, все, що я подолав, щоб опинитись там, де я зараз. Кожен пише свою історію. А в моїй – я головний герой. Тож залишається тільки робити все можливе. Я вже не наймолодший спортсмен. Перевіряв список, поки ще не входжу до п'ятірки найвіковіших гонщиків, але, можливо, наступного року увійду", – з посмішкою заявив Рогліч.

Нагадаємо, Рогліч чотири рази вигравав Вуельту (2019, 2020, 2021, 2024) та ставав переможцем Джиро (2023). Під час Ігор-2020 у Токіо словенець став олімпійським чемпіоном в індивідуальній гонці.