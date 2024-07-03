Тур де Франс-2024: легенда українського велоспорту розкрив подробиці перших етапів турніру

Напередодні в Італії стартував Тур де Франс. Загалом на етапі бере участь 22 команди — 18 протур, які мають ліцензії та зобов’язані виступати на змаганнях вищого рівня та 4, які отримали вайлд-кард. Всього на змаганнях буде 21 етап.

Легендарний український велогонщик Ярослав Попович, який зараз є спортивним директором команди Lidl-Trek, яка також бере участь на турнірі, розповів, як пройшли стартові 4 етапи.

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Стартові етапи на Тур де Франс

Цього року Тур де Франс розпочався в Італії, це дуже престижно для країни, адже це топові змагання, які є у світі з багатоденок. Вони дуже цінуються, за ними стежать. Це третій за переглядами турнір, якій дивляться — перший чемпіонат світу з футболу, потім Олімпіада і Тур де Франс. Але Олімпіада проводиться раз у чотири роки, а тур кожного року. Збирається завжди безліч народу, на ТБ показують по всьому світу. Такі великі змагання розпочинаються в інших країнах, цього року стартували у Флоренції, яка, я впевнений, чимало грошей вклала задля такої події.

У суботу розпочалися змагання, був складний етап, тому що їхати потрібно було по горах і було дуже жарко. З Африки прийшов циклон, було під 40 градусів, висока вологість, тому в перший день було багато втрат у деяких гонщиків. Деякі змагання розпочинаються з роздільного старту, пролог, коротенькі дистанції, а цього разу, щоб не закривати Флоренцію на весь день, бо це складно для поліції, людей, був етап одразу простий, а фініш у Ріміні. Зі стартових хвилин тур став дуже важким.

Наступного дня була гонка також в Італії, по горах, до міста Болонья. На другому етапі почала вимальовуватися генеральна класифікація, найкрутіші гонщики, які боротимуться за перемогу на Тур де Франсі, вони вже між собою влаштували війни. Було дуже цікаво, безліч людей, організатори гонки задоволені, як все пройшло.

Третій день — рівнина. Наша команда працювала цілий день, бо у нас є Петерсон, який спринтує добре, тому кожен робив все можливе, щоб йому допомогти. Але він у цей день фінішував третім. Трохи не вистачило нам до перемоги.

На четвертому етапі гонщики стартували в Італії, а фініш був у Франції, на одній із фінальних гір у Валлуарі. Вчора вже були конкретні розборки між претендентами на фінальну перемогу. Погачар та команда UAE показали справжній клас, вони розірвали всіх, показавши свою підготовку, фізичну форму. Погачар виграв етап та привіз своїм конкурентам по 30 секунд, комусь по 1-2 хвилині. Зараз команда UAE буде на нього працювати та вести його до кінця змагань. Перші чотири дні туру пройшли дуже цікаво, не було сумно, етапи були довгі — по 230-240 км щодня, тож гонщики вже трохи стомилися, але їм ще їхати і їхати.

Lidl-Trek на Тур де Франс

Наша команда нормально, було трохи змін ледь не за тиждень до змагань, бо в нас десь за 10 днів до туру хлопці попадали на змаганнях у Франції. Хтось сильно побився, хтось захворів ковідом, тому були зміни. Гонщик, який мав боротися за місце у топ-10 не поїхав, бо захворів. Тому в нас зібралася команда тільки для Мадса Петерсора, вони працюють для нього. Він бореться на спринтерських етапах. Там дуже специфічні етапи, бо за секунду на фініші може все змінитися, можна виграти, а можна заїхати десятим. Треба мати фартовий день, можна сказати. Поки нормально їдуть, посіли третє місце на етапі.

Ми також дуже багато працювали, бо була можливість, що Петерсон його добре проїде, але було спекотно і не вийшло. Також у нас є Джуліо Чікконе, італієць, він їде зараз на генерал, але, якщо він потім відставатиме від лідерів, заробить багато хвилин, то поїде боротися за перемогу на етапах.

Тому поки він у генералі 9-й, це нормально для нашої команди. Найголовніше — у нас все попереду. Ми підрахували з директорами, підготовчою групою, що у нас із 21-го етапу 7-8 будуть спринтерські, які підходять Петерсону. Вже один пройшов, де він був третім, тому мінус один.