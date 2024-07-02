Перша битва лідерів: Погачар розмотав своїх конкурентів на 4 етапі Тур де Франс

2 липня відбувся четвертий етап велобагатоденки Tour de France-2024, який вдруге у своїй історії стартував в Італії.

Перемогу здобув словенський велогонщик команди UAE Team Emirates Тадей Погачар.

Багато спеціалістів виокремлювали четвертий етап, як один з ключових на старті Тур де Франс. Так само сподівалися й організатори, оскільки саме на цьому етапі цьогорічна багатоденка плавно в’їжджає з Італії до домашньої Франції. І, схоже, і перші, і другі виявились правими.

На під’їзді до гори вищої категорії Коль дю Галіб’є команда Погачара зробила все, щоб розметати пелотон. Вже за 5 км до вершини більшість перших номерів конкурентів відпали.

Залишилась лише “Велика четвірка” у складі Погачара, чинного переможця Туру данійця Йонаса Вінгегора, бельгійця Ремко Евенпула, словенця Пріможа Рогліча та декількох інших претендентів на загальний залік.

Команда UAE Team Emirates зробила великий заділ для свого лідера і Погачар не підвів, зразково атакувавши за 3 км до вершини. На самій вершині Коль дю Галіб’є і перед спуском словенець словенець вже мав 10-12 секунд переваги над Вінгегором, і більше 30-40 секунд на Евенпулом та Роглічем.

На фінішному 19-кілометровому спуску Погачар влаштував майже індивідуалку і привіз своїм конкурентам на стрічці майже 40 секунд. Другим фінішував Евенпул, а третім став партнер Погачара по команді іспанець Хуан Аюсо.

🏆🇸🇮 Tadej Pogacar wins stage 4 in Valloire. What a ride !



🏆🇸🇮 @TamauPogi remporte l’étape 4 du #TDF2024 in @valloire pic.twitter.com/rGFrm29EAV — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2024

Зазначимо, що гірський етап з трьома категорійними підйомами довжиною у майже 140 кілометрів стартував у провінції Турин, а фінішував у Франції, в департаменті Савоя. Загальний набір висоти склав 3600 метрів.

Після четвертого етапу Погачар перехопив жовту майку лідера загального заліку, другим йде Евенпул з відставанням у 45 секунд, третій Вінгегор, який програє 50 секунд.

Нагадаємо, третій етап велобагатоденки виграв еритрейський гонщик Біньям Гірмай.