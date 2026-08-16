Маньє виграв престижну німецьку одноденку
Поль Маньє
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Зірковий французький велогонщик команди Soudal Quick Step Поль Маньє став переможцем німецької одноденної гонки Світового туру ADAC Cyclassics, яка цього року відбулася в 29-й раз у історії. У неділю, 16 серпня, в її рамках гонщики подолали 205 км здебільшого рівнинної дистанції з Букстехуде до Гамбурга.
У масовому фінішному спринті з пелотону Маньє випередив нідерландця Майка Тойніссена з XDS Astana і австралійця Лоуренса Піті з команди Red Bull Bora.
Підсумкові результати:
Для Маньє це сьома перемога у нинішньому сезоні. В травні поточного року він виграв три етапи та спринтерський залік Джиро д'Італія-2026.
Наступна гонка в календарі Світового туру – бельгійська багатоденка Renewi Tour, яка пройде з 19 до 23 серпня.