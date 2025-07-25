Евенепул змінить команду наприкінці сезону

Зірковий бельгійський велогонщик Ремко Евенепул покине команду Soudal Quick Step наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Чіро Сконьямільо.

За його інформацією, наступною командою абсолютного олімпійського чемпіона Парижу буде Red Bull Bora. Евенепул підписав із австро-німецькою командою контракт щонайменше на три роки, тобто виступатиме за проєкт Ральфа Денка як мінімум до кінця 2028 року.

Угоду вже можна вважати укладеною, проте Red Bull Bora не має права оголошувати про перехід до 1 серпня, коли офіційно відкривається трансферний ринок. Угода Евенепула з Soudal Quick Step діє до кінця 2026 року, тому бельгійська команда отримає компенсацію за дострокове розірвання контракту.

25-річний Евенепул виступає за Soudal Quick Step протягом усієї своєї професійної кар’єри – з 2019 року. Головні успіхи спортсмена – перемога в загальному заліку Вуельти-2022, титул чемпіона світу-2022 у груповій гонці, дві золоті медалі мундіалів у розділці (2023 і 2024 роки), два олімпійських золота Парижу та дві перемоги на Льєж – Бастонь – Льєж.

Минулого тижня Евенепул достроково зійшов з Тур де Франс-2025.