Париж – Ніцца. Сторер переміг із відриву, схід Ск’єлмосе

Австрійський велогонщик команди Tudor Cycling Майкл Сторер став переможцем сьомого етапу Париж – Ніцца-2025.

В рамках п’ятого етапу гонщики подолали 109 км з Ніцци до гірського фінішу в Ороні (7,3 км, 7,0%). Етап довелося скоротити через важкі погодні умови.

Маршрут 7 етапу Париж - Ніцца-2025 procyclingstats.com

У боротьбі з відриву Сторер випередив швейцарця Мауро Шміда з Jayco AlUla та німця Георга Штайнхаузера з EF Education EasyPost. Цей успіх дозволив австралійцеві піднятися з 13 на 4 місце в загальному заліку.

Жовту майку лідера зберіг американець Маттео Йоргенсон із Visma Lease a Bike. Данець Маттіас Ск’єлмосе з Lidl Trek, який ішов третім у загальному заліку, зійшов з гонки через важке падіння за 52 км до фінішу.

Результати сьомого етапу:

Загальний залік:

Вчора, 14 березня, шостий етап Париж – Ніцца виграв Мадс Педерсен.

У неділю, 16 березня, багатоденка завершиться 121-кілометровим гірським етапом зі стартом і фінішем у Ніцці.