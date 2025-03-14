Париж – Ніцца. Педерсен виграв шостий етап, фіаско UAE

Данський велогонщик команди Lidl Trek Мадс Педерсен став переможцем шостого етапу французької багатоденки Світового туру Париж – Ніцца.

В рамках шостого етапу гонщики подолали 210 км здебільшого рівнинної дистанції з Сен Жюдьєн ен Сен Альбан до Берр ль’Етанг.

Маршрут 6 етапу Париж - Ніцца-2025 procyclingstats.com

На другій половині дистанції через сильні бокові вітри в пелотоні утворилися ешелони, до першої групи з фаворитів загального заліку відібралися лише Маттео Йоргенсон, Маттіас Ск’єлмосе, Флоріан Ліповітц і Таймен Аренсман. Представників UAE Emirates у першій групі не було.

На фініші група Йоргенсона виграла 1 хвилину та 54 секунди у пелотона. Американець зміцнив своє лідерство у загальному заліку. Його зірковий партнер по команді Йонас Вінгегор не вийшов на старт шостого етапу через травми, отримані вчора в результаті падіння.

У боротьбі за перемогу на етапі Педерсен на фініші випередив двох британців із Ineos Grenadiers – Джошуа Тарлінга та Сем’юела Вотсона.

Результати шостого етапу:

Загальний залік:

Вчора, 13 березня, п’ятий етап виграв Ленні Мартінес. Суботній сьомий етап через складні погодні умови скорочений до 110 км. Гонщики стартуватимуть в Ніцці та фінішуватимуть на вершині підйому Орон (7,3 км, 7,0%).