Тур Каталонії. Годон виграв перший етап

Французький велогонщик команди Ineos Grenadiers Доріан Годон став переможцем першого етапу престижної іспанської багатоденки Світового туру Тур Каталонії-2026. У понеділок, 23 березня, гонщики подолали 173 кілометри горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Сант Феліу де Гушольс.

Маршрут 1 етапу procyclingstats.com

У фінішному спринті Годон випередив бельгійця Ремко Евенепула з Red Bull Bora та британця Тома Підкока з команди Pinarello Q36.5. Для Годона це вже друга перемога у поточному сезоні. Раніше чинний чемпіон Франції у груповій гонці виграв сьомий етап Париж – Ніцца-2026.

Результати першого етапу:

У вівторок, 24 березня, в рамках другого етапу Туру Каталонії гонщики подолають 168 км горбистої дистанції з Фігереса до Баньолеса.