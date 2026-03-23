Тур Каталонії. Годон виграв перший етап
Доріан Годон
Французький велогонщик команди Ineos Grenadiers Доріан Годон став переможцем першого етапу престижної іспанської багатоденки Світового туру Тур Каталонії-2026. У понеділок, 23 березня, гонщики подолали 173 кілометри горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Сант Феліу де Гушольс.
У фінішному спринті Годон випередив бельгійця Ремко Евенепула з Red Bull Bora та британця Тома Підкока з команди Pinarello Q36.5. Для Годона це вже друга перемога у поточному сезоні. Раніше чинний чемпіон Франції у груповій гонці виграв сьомий етап Париж – Ніцца-2026.
У вівторок, 24 березня, в рамках другого етапу Туру Каталонії гонщики подолають 168 км горбистої дистанції з Фігереса до Баньолеса.