Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Велоспорт

Легенда велоспорту оцінив шанси Погачара повторити історичне досягнення

Руслан Травкін — 3 липня 2026, 03:53
Легенда велоспорту оцінив шанси Погачара повторити історичне досягнення
Тадей Погачар
Instagram

Легенда велоспорту Едді Меркс оцінив шанси Тадея Погачара приєднатися до списку найвидатніших переможців Тур де Франс.

Слова бельгійця передає Sport.de.

Якщо словенець знову стане тріумфатором, то повторить офіційний рекорд із п'яти перемог, який мали Едді Меркс, Жак Анкетіль, Бернар Іно та Мігель Індурайн. Сім титулів Ленса Армстронга було анульовано через допінг.

"З його якостями це само собою зрозуміло, і він більш ніж бажаний у нашому клубі. Можливо, він навіть стане першим, хто здобуде шість перемог", – сказав 81-річний Меркс.

Едді ставав переможцем Тур де Франс у 1969, 1970, 1971, 1972 та 1974 роках. Тадей тріумфував у 2020, 2021, 2024 та 2025 роках.

Нагадаємо, правозахисні організації закликають не допустити команду Погачара до Тур де Франс-2026. 

Тур де Франс Тадей Погачар

Тадей Погачар

Правозахисні організації закликають не допустити команду Погачара до Тур де Франс-2026
Менеджер UAE Team Emirates назвав головний козир Погачара
Погачар може змінити план підготовки до Тур де Франс через зламану щелепу своєї дівчини
Демонстрація сили Погачара на Турі Швейцарії. Підсумки тижня
Погачар виграв Тур Швейцарії-2026

Останні новини