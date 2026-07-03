Легенда велоспорту оцінив шанси Погачара повторити історичне досягнення

Легенда велоспорту Едді Меркс оцінив шанси Тадея Погачара приєднатися до списку найвидатніших переможців Тур де Франс.

Слова бельгійця передає Sport.de.

Якщо словенець знову стане тріумфатором, то повторить офіційний рекорд із п'яти перемог, який мали Едді Меркс, Жак Анкетіль, Бернар Іно та Мігель Індурайн. Сім титулів Ленса Армстронга було анульовано через допінг.

" З його якостями це само собою зрозуміло, і він більш ніж бажаний у нашому клубі. Можливо, він навіть стане першим, хто здобуде шість перемог", – сказав 81-річний Меркс.

Едді ставав переможцем Тур де Франс у 1969, 1970, 1971, 1972 та 1974 роках. Тадей тріумфував у 2020, 2021, 2024 та 2025 роках.

Нагадаємо, правозахисні організації закликають не допустити команду Погачара до Тур де Франс-2026.