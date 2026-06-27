Правозахисні організації закликають не допустити команду Погачара до Тур де Франс-2026

Група правоохоронних організацій закликала не допустити велокоманду UAE Emirates до старту Тур де Франс-2026.

Про це повідомляє Cycling Weekly.

Організації FairSquare, Бахрейнський інститут з прав людини та демократії, Sudan Unlimited і Christian Solidarity Worldwide написали спільного відкритого листа до президента Міжнародного союзу велосипедистів (UCI) Давіда Лаппартьєна, закликаючи його не допустити UAE Emirates до старту Туру-2026.

Вони обгрунтовують свій заклик тим, що команда спонсорується з державного бюджету ОАЕ, а країну підозрюють в причетності до актів геноциду в ході громадянської війни в Судані.

Зазначимо, що у складі UAE Emirates виступає найкращий велогонщик світу, словенець Тадея Погачар. Тур де Франс-2026 розпочнеться у суботу, 4 липня, у Барселоні.

Нагадаємо, нещодавно Погачар виграв Тур Швейцарії-2026.