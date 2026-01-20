Тур Даун Андер. Вотсон виграв пролог

Сезон 2026 року в шосейному велоспорті за традицією стартував в Австралії багатоденкою Світового туру Тур Даун Андер. У перший день гонщики проїхали пролог дистанцією в 3,6 км у Аделаїді.

Маршрут прологу Procyclingstats.com

Перемогу здобув британець Сем'юел Вотсон із команди Ineos Grenadiers. Він випередив свого співвітчизника Ітана Вернона з NSN і господаря змагань, австралійця Лоренса Піті з Red Bull Bora.

Один із головних фаворитів загального заліку Туру Даун Андер, австралієць Джей Вайн із UAE Emirates, показав четвертий результат.

Результати прологу:

В середу, 21 січня в рамках першого етапу гонщики подолають 120 км здебільшого рівнинної дистанції зі стартом і фінішем у Танунді. Тур Даун Андер-2026 триватиме до неділі, 25 січня.