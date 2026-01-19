Українська правда
Перша велика велогонка сезону: Прев’ю Туру Даун Андер-2026

Олег Дідух — 19 січня 2026, 15:00
Getty Images
Як і тенісисти, велогонщики розпочинають свій сезон в січні у Австралії. За традицією, першою гонкою календаря Світового туру є австралійська багатоденка Тур Даун Андер, яка цього року відбудеться з 20 до 25 січня. Вперше ця багатоденка пройшла у 1999 році, проте у 2021 і 2022 роках гонка не проводилася через труднощі, пов'язані з пандемією коронавірусу. Таким чином, Тур Даун Андер-2025 стане 26-м в історії.

З перших же років свого існування гонка збирала доволі солідний склад учасників. Після того, як у 2008 році Тур Даун Андер отримав статус гонки елітного дивізіону, Світового туру (тоді ще Про Туру), ситуація стала ще кращою.

Перший в історії Тур Даун Андер виграв знаменитий австралієць Стюарт О'Грейді. В цілому господарі на домашній гонці домінують, і виграли 14 із 25 попередніх видань багатоденки. Найуспішнішим гонщиком в історії Туру Даун Андер також є австралієць, Саймон Герранс, який перемагав у загальному заліку чотири рази – у 2006, 2012, 2014 і 2016 роках. Чинним чемпіоном гонки є еквадорець Джонатан Нарваес із команди UAE Emirates. Захистити титул переможця Туру Даун Андер – завдання непросте, за всю історію гонки це вдалося лише південноафриканцеві Дерілу Імпі в 2019 році.

Маршрут

Тур Даун Андер-2026 складатиметься з прологу та 5 групових етапів, сумарна дистанція гонки складе 758,9 км. Формально усі 5 групових етапів відносяться до категорії горбистих, проте щонайменше два з них можна назвати рівнинними – найімовірнішим сценарієм на них є масовий спринт із великої групи. Четвертий же етап можна назвати гірським – за мірками самого старту сезону, коли гонщики ще далекі від оптимальних кондицій, він буде справді важким.

Маршрут Туру Даун Андер-2026 можна назвати своєрідною комбінацією між традиціями та новизною. Як і зазвичай, доля перемоги в загальному заліку вирішуватиметься на передостанньому етапі з фінішем у підйом Віллунга, який вже став справжньою візитівкою австралійської багатоденки.

Головна новизна – те, що лише вдруге в історії у програмі Туру Даун Андер буде гонка з роздільним стартом. Ідеться про 4-кілометровий пролог у Аделаїді на першому етапі. До цього розділка була в програмі Туру Даун Андер лише в 2023 році. Тоді це також був пролог у Аделаїді, проте три роки тому його дистанція становила 6 км.

Сам пролог буде абсолютно столоподібним за рельєфом, і при цьому – що нетипово для такого формату гонок всередині міста – доволі простим технічно. Перша половина дистанції – взагалі абсолютно пряма по Вікторія стріт, далі на гонщиків чекають 4 90-градусних повороти та кілька віражів перед фінішем у місцевому парку. В цілому, надто коротка дистанція, щоби створити якусь серйозну різницю в загальному заліку, проте на Турі Даун Андер загалом розриви часто мінімальні, тому кожна секунда може бути на вагу золота.

Маршрут прологу
Маршрут прологу
Procyclingstats.com

Після цього на гонщиків чекає перший груповий етап – 120 км зі стартом і фінішем у Танунді. Так, по ходу дистанції гонщики тричі подолають підйом третьої категорії Менглер Хілл (2,1 км, 3,4 %), проте він занадто простий і пологий, щоби стати проблемою для чистих фінішерів – на нас чекає масовий спринт.

Маршрут 1 етапу
Маршрут 1 етапу
Procyclingstats.com

А ось на другому етапі спринтерам буде значно важче. Гонщики подолають 148 км з Норвуду до Юрейдли, і цей етап буде горбистим не лише на папері. Складно буде з самого початку – одразу після старту гонщики штурмуватимуть 10-кілометровий підйом Ештон із середнім градієнтом у 4,3%. Після його вершини відпочинку не буде – лише коротенький міні-спуск і ще 4,7 км в гору з середнім градієнтом у 3,5%.

Після спуску гонщики вперше перетнуть фінішну пряму в Юрейдлі, після чого відправляться на два 60-кілометрових кола, головною складністю якого буде підйом Кокскрю – 3,6 км, 6,7%. Вдруге його подолають усього за 13 км до фінішу, при чому після його категорійної вершини гонщики продовжать рухатися в підйом, а потім – здебільшого по рівнині. Повноцінного спуску для відновлення сил так і не буде. Чистим спринтерам тут точно нічого ловити, а при наявності ініціативи можна влаштувати навіть очне протистояння фаворитів загального заліку.

Маршрут 2 етапу
Маршрут 2 етапу
Procyclingstats.com

На третьому етапі (141 км з Хенлі Біч до Нейрна) складнощі рельєфу також присутні. Проте будуть вони недостатньо серйозними, та й розташовані далеко від фінішу. Тому тут чекаємо ще однієї битви чистих спринтерів.

Маршрут 3 етапу
Маршрут 3 етапу
Procyclingstats.com

Четвертий етап, як уже було сказано вище, стане вирішальним з точки зору боротьби за перемогу в загальному заліку. Фінішуватиме він на підйомі Віллунга Хілл – 3,2 км із середнім градієнтом у 6,5%. Сумарно ж за 176 кілометрову дистанцію етапу, який стартуватиме у Брайтоні, гонщики подолають Віллунгу аж тричі. При чому, якщо вперше підйом зустрінеться ще на початку етапу, то вдруге – всього за 22,5 км до фінішу. Дуже непросте випробування за мірками першої гонки сезону.

Маршрут 4 етапу
Маршрут 4 етапу
Procyclingstats.com

Завершиться ж Тур Даун Андер-2026 вісьмома 16,5-кілометровими колами по Стірлінгу та його околицях. На кожному з них гонщики долатимуть двоступінчатий підйом, категорійна частина якого – це 2 км із середнім градієнтом у 3,7%. Нічого захмарно складного, проте не надто стійкі до рельєфу спринтери можуть із таким випробуванням не впоратися. Очікуємо фінішного спринта з просіяного пелотону, в якому можуть втриматися спринтери широкого профілю, але точно не чисті, "паркетні" фінішери.

Маршрут 5 етапу
Маршрут 5 етапу
Procyclingstats.com

Дійові особи

Генеральщики

Головними фаворитами Туру Даун Андер-2026 буде команда UAE Emirates, у складі якої на старт вийде, зокрема, і чинний чемпіон гонки, Джонатан Нарваес. Так, він буде серед головних претендентів на перемогу і цього року, проте захистити свій титул йому буде непросто – навіть статус капітана у своїй команді йому не гарантований.

Джонатан Нарваес
Джонатан Нарваес
x.com/tourdownunder

Окрім Нарваеса, у складі UAE Emirates на старт вийдуть і такі зірки як Джей Вайн і Адам Єйтс. Аргументів на користь австралійця достатньо. По-перше – домашня гонка, яку він вже вигравав. По-друге – на відміну від більшості своїх прямих конкурентів, він підходить до старту Туру Даун Андер уже з двома гоночними днями в поточному сезоні в активі. Справа в тому, що минулого тижня в Австралії вже відбувся національний чемпіонат, і Вайн брав участь як у розділці, так і у груповій гонці – щоправда, в останній він не дістався фінішу.

А ось розділку він виграв, і звідси випливає третій аргумент на користь Джея – маршрут, у якому цього року знайшлося місце для розділки, хоч і дуже короткої. Вайн – дуже сильний роздільник, і саме в пролозі може здобути вирішальні кілька секунд переваги над суперниками. Невипадково свою перемогу в загальному заліку Туру Даун Андер він здобув саме в 2023 році, коли в маршруті гонки вперше в історії була присутня розділка. Головне – уникати падінь, а з цим у Вайна часто виникають проблеми.

Джей Вайн
Джей Вайн
x.com/TeamEmiratesUAE

Що стосується Адама Єйтса, то він виступить на Турі Даун Андер вперше в історії. Попри це, підходити до старту сезону в хорошій формі йому не звикати: Адам – регулярний гість Туру Оману, який проводиться лише на два тижні пізніше, і щороку бореться там за перемогу. До того ж, британець повинен бути вмотивованим реабілітуватися за невдалий минулий сезон.

Хто ж може стати головними суперниками UAE Emirates? Перш за все, головна команда Австралії – Jayco AlUla. Вона приїхала на домашню багатоденку з двома зірковими австралійцями в складі – Беном О'Коннором і Люком Плаппом, які щойно, як і Вайн, проїхали обидві гонки на національному чемпіонаті.

Плапп завоював срібло в груповій гонці, програвши лише сенсаційному Патріку Едді, а ось у розділці розчарував, посівши лише 8 місце. Втім, його клас як роздільника сумнівам не підлягає, тому наявність прологу в маршруті Туру Даун Андер йому точно на руку. Минулого року Плапп став на Турі Даун Андер шостим, пора боротися за подіум?

Бен О'Коннор
Бен О'Коннор
x.com/LeTour

А ось Бен О'Коннор у минулому сезоні розчарував, тому йому, як і Єйтсу, хочеться взяти реванш за невдачі минулого року. Тим більше, на домашній багатоденці він ніколи не піднімався вище за 6 місце, яке він посів у 2023 році. Є в складі Jayco AlUla і швейцарець Мауро Шмід, який навряд чи піде на загальний залік, проте може поборотися за перемогу на одному з горбистих етапів.

Капітаном Red Bull Bora буде Фінн Фішер Блек, який минулого року став третім у загальному заліку. Тепер можна помріяти і про перемогу – тим більше, в такій зірковій команді шансів спробувати себе в ролі лідера на гонці Світового туру в нинішньому сезоні може більше й не бути.

Завершуючи тему австралійців, не можна не згадати Джека Хейга, який сподівається, що перехід у Ineos Grenadiers дозволить йому перезавантажити кар'єру після кількох невдалих сезонів. Альтернативним варіантом для британців є ексчемпіон світу Міхал Квятковскі. Захоче себе проявити і новезеландський гірник Джордж Беннетт, який очолить оновлену NSN, колишню Israel Premier Tech.

Віцечемпіоном минулорічного Туру Даун Андер доволі несподівано став Хав'єр Ромо, який вийде на старт і цього року. Втім, торік іспанець явно форсував форму на старт сезону, і в подальшому таких успіхів не досягав. Хтозна, чи захоче він знову провести сезон саме таким чином.

Хав'єр Ромо
Хав'єр Ромо
Instagram

Оновлену Lotto, яка в міжсезоння злилася з Intermarche, очолить Леннерт Ван Етвелт. У попередні два роки травми завадили йому повною мірою розкрити свій безсумнівний талант – ні в 2024, ні в 2025 роках йому не вдавалося провести більше ніж 40 гоночних днів у сезоні. Бельгієць сподівається, що важкий період залишився позаду, і на 2026 рік запланував собі дуже насичений календар: якщо його вдасться виконати, то до кінця липня в нього вже буде в ногах 65 гоночних днів. Як би там не було, в оптимальній формі Ван Етвелт здатний поборотися на Турі Даун Андер навіть за перемогу.

Капітаном Lidl Trek буде Андреа Баджолі, якому під силу якщо не посісти високе місце в загальному заліку, то, принаймні, поборотися за перемогу на одному з горбистих етапів. Теж саме можна сказати і про Сантьяго Буйтраго з Bahrain Victorious. У 33-річному віці дебютує на Турі Даун Андер Гійом Мартен, хоча, здається, найкращі роки його кар'єри вже позаду. Soudal Quick Step починає нову для себе епоху з новачком Філіппо Дзаною в статусі капітана. Втім, на пагорбах Туру Даун Андер італійському темповику, найімовірніше, бракуватиме вибуховості.

Спринтери та мисливці за етапами

Фаворитом №1 спринтерських етапів Туру Даун Андер буде британський талант Меттью Бреннан. Він і в чистих спринтах, імовірно, буде фаворитом №1. А, враховуючи його універсалізм і вміння терпіти рельєф, він може поборотися за перемогу і на деяких горбистих етапах (наприклад, заключному). І, враховуючи цей факт, важко уявити, хто та за рахунок чого може обіграти гонщика Visma Lease a Bike в боротьбі за майку найкращого спринтера.

Меттью Бреннан
Меттью Бреннан
x.com/VoltaCatalunya

Хто може поборотися з Бреннаном на рівнинних етапах? Перш за все, новачок Ineos Grenadiers Сем Велсфорд, який свої найкращі результати в сезоні традиційно видає саме на домашній багатоденці. Зокрема, минулого року він виграв одразу три етапи. Варто звернути увагу і на британця Ітана Вернона з NSN – він вміє "підобідати" на багатоденках Світового туру зі скромним спринтерським складом.

Нечасту можливість спробувати себе в ролі спринтера має елітний розганяючий Данні Ван Поппель з Red Bull Bora. Soudal Quick Step розраховує на швидкість новачка команди Альберто Дайнезе. Не списуємо з рахунків Каспера Ван Удена з Picnic PostNL, який минулого року сенсаційно виграв етап на Джиро. За перемогу на пролозі можуть поборотися Міккель Б'єрг із UAE Emirates і Ремі Каванья із Groupama FDJ.

Розклад Туру Даун Андер-2026:

Вівторок, 20 січня: пролог, Аделаїда, 4 км, гонка з роздільним стартом

Середа, 21 січня: 1 етап, Танунда – Танунда, 120 км

Четвер, 22 січня: 2 етап, Норвуд – Юрейдла, 148 км

П’ятниця, 23 січня: 3 етап, Хенлі Біч – Нейрн, 141 км

Субота, 24 січня: 4 етап, Брайтон – Віллунга Хілл, 176 км

Неділя, 25 січня: 5 етап, Стірлінг – Стірлінг, 170 км

