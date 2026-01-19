Перша велика велогонка сезону: Прев’ю Туру Даун Андер-2026

Як і тенісисти, велогонщики розпочинають свій сезон в січні у Австралії. За традицією, першою гонкою календаря Світового туру є австралійська багатоденка Тур Даун Андер, яка цього року відбудеться з 20 до 25 січня. Вперше ця багатоденка пройшла у 1999 році, проте у 2021 і 2022 роках гонка не проводилася через труднощі, пов'язані з пандемією коронавірусу. Таким чином, Тур Даун Андер-2025 стане 26-м в історії.

З перших же років свого існування гонка збирала доволі солідний склад учасників. Після того, як у 2008 році Тур Даун Андер отримав статус гонки елітного дивізіону, Світового туру (тоді ще Про Туру), ситуація стала ще кращою.

Перший в історії Тур Даун Андер виграв знаменитий австралієць Стюарт О'Грейді. В цілому господарі на домашній гонці домінують, і виграли 14 із 25 попередніх видань багатоденки. Найуспішнішим гонщиком в історії Туру Даун Андер також є австралієць, Саймон Герранс, який перемагав у загальному заліку чотири рази – у 2006, 2012, 2014 і 2016 роках. Чинним чемпіоном гонки є еквадорець Джонатан Нарваес із команди UAE Emirates. Захистити титул переможця Туру Даун Андер – завдання непросте, за всю історію гонки це вдалося лише південноафриканцеві Дерілу Імпі в 2019 році.

Маршрут

Тур Даун Андер-2026 складатиметься з прологу та 5 групових етапів, сумарна дистанція гонки складе 758,9 км. Формально усі 5 групових етапів відносяться до категорії горбистих, проте щонайменше два з них можна назвати рівнинними – найімовірнішим сценарієм на них є масовий спринт із великої групи. Четвертий же етап можна назвати гірським – за мірками самого старту сезону, коли гонщики ще далекі від оптимальних кондицій, він буде справді важким.

Маршрут Туру Даун Андер-2026 можна назвати своєрідною комбінацією між традиціями та новизною. Як і зазвичай, доля перемоги в загальному заліку вирішуватиметься на передостанньому етапі з фінішем у підйом Віллунга, який вже став справжньою візитівкою австралійської багатоденки.

Головна новизна – те, що лише вдруге в історії у програмі Туру Даун Андер буде гонка з роздільним стартом. Ідеться про 4-кілометровий пролог у Аделаїді на першому етапі. До цього розділка була в програмі Туру Даун Андер лише в 2023 році. Тоді це також був пролог у Аделаїді, проте три роки тому його дистанція становила 6 км.

Сам пролог буде абсолютно столоподібним за рельєфом, і при цьому – що нетипово для такого формату гонок всередині міста – доволі простим технічно. Перша половина дистанції – взагалі абсолютно пряма по Вікторія стріт, далі на гонщиків чекають 4 90-градусних повороти та кілька віражів перед фінішем у місцевому парку. В цілому, надто коротка дистанція, щоби створити якусь серйозну різницю в загальному заліку, проте на Турі Даун Андер загалом розриви часто мінімальні, тому кожна секунда може бути на вагу золота.

Маршрут прологу Procyclingstats.com

Після цього на гонщиків чекає перший груповий етап – 120 км зі стартом і фінішем у Танунді. Так, по ходу дистанції гонщики тричі подолають підйом третьої категорії Менглер Хілл (2,1 км, 3,4 %), проте він занадто простий і пологий, щоби стати проблемою для чистих фінішерів – на нас чекає масовий спринт.

Маршрут 1 етапу Procyclingstats.com

А ось на другому етапі спринтерам буде значно важче. Гонщики подолають 148 км з Норвуду до Юрейдли, і цей етап буде горбистим не лише на папері. Складно буде з самого початку – одразу після старту гонщики штурмуватимуть 10-кілометровий підйом Ештон із середнім градієнтом у 4,3%. Після його вершини відпочинку не буде – лише коротенький міні-спуск і ще 4,7 км в гору з середнім градієнтом у 3,5%.

Після спуску гонщики вперше перетнуть фінішну пряму в Юрейдлі, після чого відправляться на два 60-кілометрових кола, головною складністю якого буде підйом Кокскрю – 3,6 км, 6,7%. Вдруге його подолають усього за 13 км до фінішу, при чому після його категорійної вершини гонщики продовжать рухатися в підйом, а потім – здебільшого по рівнині. Повноцінного спуску для відновлення сил так і не буде. Чистим спринтерам тут точно нічого ловити, а при наявності ініціативи можна влаштувати навіть очне протистояння фаворитів загального заліку.

Маршрут 2 етапу Procyclingstats.com

На третьому етапі (141 км з Хенлі Біч до Нейрна) складнощі рельєфу також присутні. Проте будуть вони недостатньо серйозними, та й розташовані далеко від фінішу. Тому тут чекаємо ще однієї битви чистих спринтерів.

Маршрут 3 етапу Procyclingstats.com

Четвертий етап, як уже було сказано вище, стане вирішальним з точки зору боротьби за перемогу в загальному заліку. Фінішуватиме він на підйомі Віллунга Хілл – 3,2 км із середнім градієнтом у 6,5%. Сумарно ж за 176 кілометрову дистанцію етапу, який стартуватиме у Брайтоні, гонщики подолають Віллунгу аж тричі. При чому, якщо вперше підйом зустрінеться ще на початку етапу, то вдруге – всього за 22,5 км до фінішу. Дуже непросте випробування за мірками першої гонки сезону.

Маршрут 4 етапу Procyclingstats.com

Завершиться ж Тур Даун Андер-2026 вісьмома 16,5-кілометровими колами по Стірлінгу та його околицях. На кожному з них гонщики долатимуть двоступінчатий підйом, категорійна частина якого – це 2 км із середнім градієнтом у 3,7%. Нічого захмарно складного, проте не надто стійкі до рельєфу спринтери можуть із таким випробуванням не впоратися. Очікуємо фінішного спринта з просіяного пелотону, в якому можуть втриматися спринтери широкого профілю, але точно не чисті, "паркетні" фінішери.

Маршрут 5 етапу Procyclingstats.com

Дійові особи

Генеральщики

Головними фаворитами Туру Даун Андер-2026 буде команда UAE Emirates, у складі якої на старт вийде, зокрема, і чинний чемпіон гонки, Джонатан Нарваес. Так, він буде серед головних претендентів на перемогу і цього року, проте захистити свій титул йому буде непросто – навіть статус капітана у своїй команді йому не гарантований.

Джонатан Нарваес x.com/tourdownunder

Окрім Нарваеса, у складі UAE Emirates на старт вийдуть і такі зірки як Джей Вайн і Адам Єйтс. Аргументів на користь австралійця достатньо. По-перше – домашня гонка, яку він вже вигравав. По-друге – на відміну від більшості своїх прямих конкурентів, він підходить до старту Туру Даун Андер уже з двома гоночними днями в поточному сезоні в активі. Справа в тому, що минулого тижня в Австралії вже відбувся національний чемпіонат, і Вайн брав участь як у розділці, так і у груповій гонці – щоправда, в останній він не дістався фінішу.

А ось розділку він виграв, і звідси випливає третій аргумент на користь Джея – маршрут, у якому цього року знайшлося місце для розділки, хоч і дуже короткої. Вайн – дуже сильний роздільник, і саме в пролозі може здобути вирішальні кілька секунд переваги над суперниками. Невипадково свою перемогу в загальному заліку Туру Даун Андер він здобув саме в 2023 році, коли в маршруті гонки вперше в історії була присутня розділка. Головне – уникати падінь, а з цим у Вайна часто виникають проблеми.

Джей Вайн x.com/TeamEmiratesUAE

Що стосується Адама Єйтса, то він виступить на Турі Даун Андер вперше в історії. Попри це, підходити до старту сезону в хорошій формі йому не звикати: Адам – регулярний гість Туру Оману, який проводиться лише на два тижні пізніше, і щороку бореться там за перемогу. До того ж, британець повинен бути вмотивованим реабілітуватися за невдалий минулий сезон.

Хто ж може стати головними суперниками UAE Emirates? Перш за все, головна команда Австралії – Jayco AlUla. Вона приїхала на домашню багатоденку з двома зірковими австралійцями в складі – Беном О'Коннором і Люком Плаппом, які щойно, як і Вайн, проїхали обидві гонки на національному чемпіонаті.

Плапп завоював срібло в груповій гонці, програвши лише сенсаційному Патріку Едді, а ось у розділці розчарував, посівши лише 8 місце. Втім, його клас як роздільника сумнівам не підлягає, тому наявність прологу в маршруті Туру Даун Андер йому точно на руку. Минулого року Плапп став на Турі Даун Андер шостим, пора боротися за подіум?

Бен О'Коннор x.com/LeTour

А ось Бен О'Коннор у минулому сезоні розчарував, тому йому, як і Єйтсу, хочеться взяти реванш за невдачі минулого року. Тим більше, на домашній багатоденці він ніколи не піднімався вище за 6 місце, яке він посів у 2023 році. Є в складі Jayco AlUla і швейцарець Мауро Шмід, який навряд чи піде на загальний залік, проте може поборотися за перемогу на одному з горбистих етапів.

Капітаном Red Bull Bora буде Фінн Фішер Блек, який минулого року став третім у загальному заліку. Тепер можна помріяти і про перемогу – тим більше, в такій зірковій команді шансів спробувати себе в ролі лідера на гонці Світового туру в нинішньому сезоні може більше й не бути.

Завершуючи тему австралійців, не можна не згадати Джека Хейга, який сподівається, що перехід у Ineos Grenadiers дозволить йому перезавантажити кар'єру після кількох невдалих сезонів. Альтернативним варіантом для британців є ексчемпіон світу Міхал Квятковскі. Захоче себе проявити і новезеландський гірник Джордж Беннетт, який очолить оновлену NSN, колишню Israel Premier Tech.

Віцечемпіоном минулорічного Туру Даун Андер доволі несподівано став Хав'єр Ромо, який вийде на старт і цього року. Втім, торік іспанець явно форсував форму на старт сезону, і в подальшому таких успіхів не досягав. Хтозна, чи захоче він знову провести сезон саме таким чином.

Хав'єр Ромо Instagram

Оновлену Lotto, яка в міжсезоння злилася з Intermarche, очолить Леннерт Ван Етвелт. У попередні два роки травми завадили йому повною мірою розкрити свій безсумнівний талант – ні в 2024, ні в 2025 роках йому не вдавалося провести більше ніж 40 гоночних днів у сезоні. Бельгієць сподівається, що важкий період залишився позаду, і на 2026 рік запланував собі дуже насичений календар: якщо його вдасться виконати, то до кінця липня в нього вже буде в ногах 65 гоночних днів. Як би там не було, в оптимальній формі Ван Етвелт здатний поборотися на Турі Даун Андер навіть за перемогу.

Капітаном Lidl Trek буде Андреа Баджолі, якому під силу якщо не посісти високе місце в загальному заліку, то, принаймні, поборотися за перемогу на одному з горбистих етапів. Теж саме можна сказати і про Сантьяго Буйтраго з Bahrain Victorious. У 33-річному віці дебютує на Турі Даун Андер Гійом Мартен, хоча, здається, найкращі роки його кар'єри вже позаду. Soudal Quick Step починає нову для себе епоху з новачком Філіппо Дзаною в статусі капітана. Втім, на пагорбах Туру Даун Андер італійському темповику, найімовірніше, бракуватиме вибуховості.

Спринтери та мисливці за етапами

Фаворитом №1 спринтерських етапів Туру Даун Андер буде британський талант Меттью Бреннан. Він і в чистих спринтах, імовірно, буде фаворитом №1. А, враховуючи його універсалізм і вміння терпіти рельєф, він може поборотися за перемогу і на деяких горбистих етапах (наприклад, заключному). І, враховуючи цей факт, важко уявити, хто та за рахунок чого може обіграти гонщика Visma Lease a Bike в боротьбі за майку найкращого спринтера.

Меттью Бреннан x.com/VoltaCatalunya

Хто може поборотися з Бреннаном на рівнинних етапах? Перш за все, новачок Ineos Grenadiers Сем Велсфорд, який свої найкращі результати в сезоні традиційно видає саме на домашній багатоденці. Зокрема, минулого року він виграв одразу три етапи. Варто звернути увагу і на британця Ітана Вернона з NSN – він вміє "підобідати" на багатоденках Світового туру зі скромним спринтерським складом.

Нечасту можливість спробувати себе в ролі спринтера має елітний розганяючий Данні Ван Поппель з Red Bull Bora. Soudal Quick Step розраховує на швидкість новачка команди Альберто Дайнезе. Не списуємо з рахунків Каспера Ван Удена з Picnic PostNL, який минулого року сенсаційно виграв етап на Джиро. За перемогу на пролозі можуть поборотися Міккель Б'єрг із UAE Emirates і Ремі Каванья із Groupama FDJ.

Розклад Туру Даун Андер-2026:

Вівторок, 20 січня: пролог, Аделаїда, 4 км, гонка з роздільним стартом

Середа, 21 січня: 1 етап, Танунда – Танунда, 120 км

Четвер, 22 січня: 2 етап, Норвуд – Юрейдла, 148 км

П’ятниця, 23 січня: 3 етап, Хенлі Біч – Нейрн, 141 км

Субота, 24 січня: 4 етап, Брайтон – Віллунга Хілл, 176 км

Неділя, 25 січня: 5 етап, Стірлінг – Стірлінг, 170 км