Тур Каталонії. Сіммонс виграв шостий етап

Американський велогонщик команди Lidl Trek Квінн Сіммонс став переможцем шостого етапу багатоденки Тур Каталонії.

Шостий етап мав бути гірським і одним із ключових з точки зору загального заліку. Проте через сильні вітри дистанцію етапу скоротили до 118 км, прибравши з маршруту всі основні перевали. Також організатори ухвалили рішення нейтралізувати етап з точки зору загального заліку.

Сіммонс на фініші в Берга випередив чеха Павела Біттнера з Picnic PostNL і австралійця Корбіна Стронга з команди Israel Premier Tech. Переможець вчорашнього п’ятого етапу Меттью Бреннан сьогодні на старт не вийшов.

Результати шостого етапу:

Тур Каталонії-2025 завершиться в неділю, 30 березня, 89-кілометровим етапом зі стартом і фінішем у Барселоні.