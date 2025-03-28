Тур Каталонії. Бреннан здобув другу перемогу

Британський велогонщик команди Visma Lease a Bike Меттью Бреннан став переможцем п'ятого етапу іспанської багатоденки Світового туру Тур Каталонії.

В рамках п’ятого етапу гонщики подолали 162 км рівнинної дистанції зі стартом і фінішем у Террес де ль’Ербе.

Маршрут 5 етапу Туру Каталонії-2025 procyclingstats.com

Трохи більше ніж за 20 км до фінішу пелотон розпався на ешелони через сильний боковий вітер, попереду залишилася група з 30 гонщиків. Найшвидшим у фінішному спринті виявився Бреннан, який випередив нідерландця Тібора Дель Гроссо із Alpecin Deceuninck і чеха Павела Біттнера з Picnic PostNL.

Для Бреннана це друга перемога на поточному Турі Каталонії. Раніше він виграв перший етап.

Лідерство у загальному заліку перехопив іспанець Хуан Аюсо з UAE Emirates, який тепер на 1 секунду випереджає Пріможа Рогліча. Леннерт Ван Етвелт програв 44 секунди в ешелонах і відступив з шостої позиції на восьму.

Результати п’ятого етапу:

Загальний залік:

У суботу, 29 березня, в рамках шостого етапу гонщики подолають 160 км гірського етапу з Берги до гірського фінішу Керальт (5,9 км з середнім градієнтом у 7,5%).