Шістьох членів збірної Німеччини з велоспорту збив автомобіль – за кермом був 89-річний чоловік

Збірна Німеччини з велотреку потрапила в ДТП під час тренувальної поїздки на Майорці. Шестеро спортсменів перебувають у лікарні.

Про це повідомила пресслужба Федерації велоспорту Німеччини.

Під час тренування спортсменам вдалося подолати лише 2,7 км. Після аварії шістьох членів команди довелося доставити до лікарні для надання медичної допомоги.

Водій, якому за повідомленнями ЗМІ 89 років, не помітив групу і в'їхав у неї лоб у лоб. Тренер збірної Лукас Шедліх, який супроводжував групу на автомобілі, став очевидцем аварії.

Деякі зі спортсменів отримали серйозні травми, але жодна з травм не загрожує життю.

Постраждали Бенджамін Боос, Тобіас Бак-Грамко, Бруно Кесслер (усі — REMBE rad-net), Макс-Девід Брізе, Моріц Аугенштейн (RSC Ellmendingen) та Луї Генцик (SSV Gera).

Бендамін Боос та Бруно Кесслер були частиною збірної Німеччини, яка взяла бронзу в командній гонці переслідування на чемпіонаті світу в жовтні минулого року в Данії. Ще один травмований гонщик, 24-річний Тобіас Бак-Грамко, є колишнім чемпіоном світу серед юніорів та бронзовим призером Європи.

Нагадаємо, нещодавно в Італії в наслідок ДТП померла перспективна велогонщиця.