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Тур Каталонії. Рогліч взяв реванш у Аюсо

Олег Дідух — 27 березня 2025, 18:15
Тур Каталонії. Рогліч взяв реванш у Аюсо
Прімож Рогліч
Red Bull Bora Hansgrohe

Словенський велогонщик команди Red Bull Bora Прімож Рогліч став переможцем четвертого етапу іспанської багатоденки Світового туру Тур Каталонії.

Сьогодні, 27 березня, спортсмени подолали 188 км гірського етапу з Сан Вінсенс де Кастельєт до фінішу на підйомі Монсеррат (8,8 км із середнім градієнтом у 6,6%).

Маршрут 4 етапу Туру Каталонії-2025
Маршрут 4 етапу Туру Каталонії-2025
procyclingstats.com

Як і вчора, доля етапу вирішувалась в спринті між Роглічем та іспанцем Хуаном Аюсо із команди UAE Emirates. Якщо вчора швидшим був Аюсо, то сьогодні Рогліч зумів взяти реванш і здобув свою першу перемогу в поточному сезоні. Переслідувачі програли дуелянтам 3 секунди.

Рогліч завдяки цій перемозі перехопив лідерство в загальному заліку. Аюсо йде з ним у один час, проте поступається за гіршою сумою місць на етапах.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

Завтра, 28 березня, в рамках п’ятого етапу гонщики подолають 172 км рівнинної дистанції зі стартом і фінішем у Террес де ль’Ербе.

Примож Рогліч Хуан Аюсо Тур Каталонії

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