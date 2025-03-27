Тур Каталонії. Рогліч взяв реванш у Аюсо

Словенський велогонщик команди Red Bull Bora Прімож Рогліч став переможцем четвертого етапу іспанської багатоденки Світового туру Тур Каталонії.

Сьогодні, 27 березня, спортсмени подолали 188 км гірського етапу з Сан Вінсенс де Кастельєт до фінішу на підйомі Монсеррат (8,8 км із середнім градієнтом у 6,6%).

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Як і вчора, доля етапу вирішувалась в спринті між Роглічем та іспанцем Хуаном Аюсо із команди UAE Emirates. Якщо вчора швидшим був Аюсо, то сьогодні Рогліч зумів взяти реванш і здобув свою першу перемогу в поточному сезоні. Переслідувачі програли дуелянтам 3 секунди.

Рогліч завдяки цій перемозі перехопив лідерство в загальному заліку. Аюсо йде з ним у один час, проте поступається за гіршою сумою місць на етапах.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

Завтра, 28 березня, в рамках п’ятого етапу гонщики подолають 172 км рівнинної дистанції зі стартом і фінішем у Террес де ль’Ербе.