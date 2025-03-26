Тур Каталонії. Аюсо обіграв Рогліча в горах
Іспанський велогонщик команди UAE Emirates Хуан Аюсо став переможцем третього етапу домашньої багатоденки Світового туру Тур Каталонії.
В рамках третього етапу гонщики подолали 219 км гірського маршруту з Віладеканса до гірського фінішу на Ла Моліні (12,2 км з середнім градієнтом у 4,4%).
На фініші Аюсо випередив словенця Пріможа Рогліча з команди Red Bull Bora. Топ-3 замкнув іспанець Мікель Ланда із Soudal Quick Step, який програв дві секунди. Аюсо завдяки цій перемозі перехопив лідерство у загальному заліку Туру Каталонії.
Результати третього етапу:
Загальний залік:
Вчора, 25 березня, другий етап Туру Каталонії виграв Ітан Вернон.
Завтра, 27 березня, на гонщиків чекає ще один гірський етап: 188 км із Сант Вісенс де Кастельєта до гірського фінішу на Монсерраті (8,8 км, 6,6%).