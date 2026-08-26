Бреннан здобув другу перемогу на Вуельті-2026
Британський велогонщик команди Visma Lease a Bike Меттью Бреннан став переможцем п'ятого етапу Вуельти-2026. У середу, 26 серпня, пелотон нарешті повернувся до Іспанії після 4 етапів у Монако, Франції та Андоррі. Спортсмени подолали 174 км горбистої дистанції з Фальсета до Рокетес.
У фінішному спринті Бреннан випередив бельгійця Йорді Меуса з команди Red Bull Bora та італійця Вінченцо Альбанезе з EF Education EasyPost. Для Бреннана це вже друга перемога на Вуельі-2026, першу він здобув на другому етапі.
Червону майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах словенець Тадей Погачар із UAE Emirates, який напередодні декласував суперників на гірському етапі в Андоррі.
Результати п'ятого етапу:
Загальний залік:
У четвер, 27 серпня, в рамках шостого етапу гонщики подолають 178 км горбистої дистанції з Алькоссебре до Кастельйон де ла Плана.