Бреннан здобув другу перемогу на Вуельті-2026

Британський велогонщик команди Visma Lease a Bike Меттью Бреннан став переможцем п'ятого етапу Вуельти-2026. У середу, 26 серпня, пелотон нарешті повернувся до Іспанії після 4 етапів у Монако, Франції та Андоррі. Спортсмени подолали 174 км горбистої дистанції з Фальсета до Рокетес.

Маршрут 5 етапу La Flamme Rouge

У фінішному спринті Бреннан випередив бельгійця Йорді Меуса з команди Red Bull Bora та італійця Вінченцо Альбанезе з EF Education EasyPost. Для Бреннана це вже друга перемога на Вуельі-2026, першу він здобув на другому етапі.

Matty Brennan doubles up with another stage win on his Grand Tour debut ✌️



Stage 2 🥇

Stage 5 🥇 pic.twitter.com/Y4I9JZJpU3 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) August 26, 2026

Червону майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах словенець Тадей Погачар із UAE Emirates, який напередодні декласував суперників на гірському етапі в Андоррі.

Результати п'ятого етапу:

Загальний залік:

У четвер, 27 серпня, в рамках шостого етапу гонщики подолають 178 км горбистої дистанції з Алькоссебре до Кастельйон де ла Плана.