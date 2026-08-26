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Бреннан здобув другу перемогу на Вуельті-2026

Олег Дідух — 26 серпня 2026, 18:44
Бреннан здобув другу перемогу на Вуельті-2026
Меттью Бреннан
Getty Images

Британський велогонщик команди Visma Lease a Bike Меттью Бреннан став переможцем п'ятого етапу Вуельти-2026. У середу, 26 серпня, пелотон нарешті повернувся до Іспанії після 4 етапів у Монако, Франції та Андоррі. Спортсмени подолали 174 км горбистої дистанції з Фальсета до Рокетес.

Маршрут 5 етапу
Маршрут 5 етапу
La Flamme Rouge

У фінішному спринті Бреннан випередив бельгійця Йорді Меуса з команди Red Bull Bora та італійця Вінченцо Альбанезе з EF Education EasyPost. Для Бреннана це вже друга перемога на Вуельі-2026, першу він здобув на другому етапі.

Червону майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах словенець Тадей Погачар із UAE Emirates, який напередодні декласував суперників на гірському етапі в Андоррі.

Результати п'ятого етапу:

Загальний залік:

У четвер, 27 серпня, в рамках шостого етапу гонщики подолають 178 км горбистої дистанції з Алькоссебре до Кастельйон де ла Плана.

Вуельта Тадей Погачар Меттью Бреннан

Меттью Бреннан

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