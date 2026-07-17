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Тур де Франс. Шмід переміг із відриву, Підкок прорвався у загальному заліку

Олег Дідух — 17 липня 2026, 18:57
Тур де Франс. Шмід переміг із відриву, Підкок прорвався у загальному заліку
Мауро Шмід
x.com/LeTour

Швейцарський велогонщик команди Jayco AlUla Мауро Шмід став переможцем 13 етапу Тур де Франс-2026. У п'ятницю, 17 липня, гонщики подолали найдовший етап Туру-2026 – 206 км з Доля до Бельфора з подоланням підйому Балон д'Ельзас.

Маршрут 13 етапу
Маршрут 13 етапу
letour.fr

У парному спринті з відриву Шмід випередив колумбійця Харольда Техаду з XDS Astana. Топ-3 замкнув британець Том Підкок із Pinarello Q 36.5. Для 26-річного Шміда це друга в кар'єрі перемога на Гран турах – у 2021 році він перемагав на Джиро д'Італія.

Пелотон програв відриву 7 хвилин і 32 секунди. Це дозволило Підкоку прорватися на четверте місце в загальному заліку. Жовту майку лідера зберігає словенець Тадей Погачар із UAE Emirates.

Результати 13 етапу:

Загальний залік:

Напередодні 12 етап виграв Тім Мерлір. У суботу, 18 липня, в рамках 14 етапу гонщики подолають 156 км гірської дистанції з Мюлуза до Маркштайна.

Тур де Франс Том Підкок Мауро Шмід

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