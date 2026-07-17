Тур де Франс. Шмід переміг із відриву, Підкок прорвався у загальному заліку

Швейцарський велогонщик команди Jayco AlUla Мауро Шмід став переможцем 13 етапу Тур де Франс-2026. У п'ятницю, 17 липня, гонщики подолали найдовший етап Туру-2026 – 206 км з Доля до Бельфора з подоланням підйому Балон д'Ельзас.

Маршрут 13 етапу letour.fr

У парному спринті з відриву Шмід випередив колумбійця Харольда Техаду з XDS Astana. Топ-3 замкнув британець Том Підкок із Pinarello Q 36.5. Для 26-річного Шміда це друга в кар'єрі перемога на Гран турах – у 2021 році він перемагав на Джиро д'Італія.

WONDERFUL BREAKAWAY WIN! 👏



Mauro Schmid wins Stage 13 of the Tour de France - the longest stage of this year's race! 🔥 pic.twitter.com/uVFIk7Y53M — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 17, 2026

Пелотон програв відриву 7 хвилин і 32 секунди. Це дозволило Підкоку прорватися на четверте місце в загальному заліку. Жовту майку лідера зберігає словенець Тадей Погачар із UAE Emirates.

Результати 13 етапу:

Загальний залік:

Напередодні 12 етап виграв Тім Мерлір. У суботу, 18 липня, в рамках 14 етапу гонщики подолають 156 км гірської дистанції з Мюлуза до Маркштайна.