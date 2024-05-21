Знову Погачар: словець вирвав перемогу на 16 етапі Джиро д'Італія
Відбувся 16 етап велобагатоденки Джиро д’Італія-2024. Перемогу здобув словенський гонщик UAE Emirates Тадей Погачар.
За кілометр до фінішу словенець випередив італійця Джуліо Пелліццарі та колумбійця Даніеля Мартінеса, які зайняли відповідно друге та третє місце.
Для володаря рожевої майки лідера це вже п'ята перемога в нинішньому сезоні. Раніше він став найкращим на другому, сьомому, восьмому та п'ятнадцятому етапі.
Гірський етап нинішньої велобагатоденки скоротили з 206 до 120 км через складні погодні умови.
Лідерську рожеву майку після 16 етапів зберігає Погачар. Напередодні словенський гонщик UAE Emirates здобув свою четверту перемогу на турі.