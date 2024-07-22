Погачар: Я був повністю впевнений у собі щодня
Словенський велогонщик Тадей Погачар команди UAE Team Emirates прокоментував свою перемогу на Тур де Франс-2024, та сказав, що був упевнений у собі кожного дня.
Його слова передає Eurosport.
"Я дуже щасливий, не можу описати, наскільки я щасливий. Після двох важких років на Тур де Франс, завжди були якісь помилки, а цього року все досконало. Це неймовірно. Це перший Гранд-тур, де я був абсолютно впевнений у собі кожен день, навіть на Джиро, пам'ятаю, у мене був один поганий день, але не скажу який саме.
Виграти Тур де Франс — це вже інший рівень, а виграти обидві гонки разом — це ще один рівень вище цього рівня. Я дуже радий, що ми це зробили.
Я думаю, що в останні два роки ми чули, що це найкраща ера велоспорту, і навіть якби я сам не змагався, я думаю, що міг би сказати те ж саме", — сказав Погачар.
Зазначимо, що Погачар став першим велогонщиком за 26 років, який зумів виграти Джиро д'Італія та Тур де Франс протягом одного сезону. Востаннє це вдавалося легенді велогонок, італійцеві Марко Пантані у 1998 році. Загалом Тадей став восьмим, кому підкорилось подібне досягнення в історії.