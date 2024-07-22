Погачар: Я був повністю впевнений у собі щодня

Словенський велогонщик Тадей Погачар команди UAE Team Emirates прокоментував свою перемогу на Тур де Франс-2024, та сказав, що був упевнений у собі кожного дня.

Його слова передає Eurosport.

"Я дуже щасливий, не можу описати, наскільки я щасливий. Після двох важких років на Тур де Франс, завжди були якісь помилки, а цього року все досконало. Це неймовірно. Це перший Гранд-тур, де я був абсолютно впевнений у собі кожен день, навіть на Джиро, пам'ятаю, у мене був один поганий день, але не скажу який саме.

Виграти Тур де Франс — це вже інший рівень, а виграти обидві гонки разом — це ще один рівень вище цього рівня. Я дуже радий, що ми це зробили.

Я думаю, що в останні два роки ми чули, що це найкраща ера велоспорту, і навіть якби я сам не змагався, я думаю, що міг би сказати те ж саме", — сказав Погачар.