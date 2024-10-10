Паулесс виграв престижну італійську велоодноденку Гран П’ємонте

Американський велогонщик команди EF Education EasyPost Нілсон Паулесс став переможцем престижної італійської одноденки Гран П’ємонте. Гонщики долали 181 км дистанції між Вальденго та Боргоманеро.

Результативною виявилась атака Паулесса за 43 км до фінішу. У підсумку він випередив групу переслідувачів на 7 секунд. Друге місце на фініші посів австралієць Корбін Стронг із Israel Premier Tech, топ-3 замкнув іспанець Алекс Аранбуру із Movistar.

Підсумкові результати:

У гонці брав участь один представник України, Андрій Пономар із Corratec – Vini Fantini. Він відібрався у відрив дня, пелотон наздогнав його за 53 км до фінішу. У підсумку Пономар посів 54-те місце з відставанням в 2 хвилини і 5 секунд від переможця.

Gli inseguitori non possono più prenderlo...

Riviviamo l'ultimo chilometro by @Livigno



The pursuers can no longer catch him...

We relive the last kilometer by @Livigno#GranPiemonte presented by @CA_Ita pic.twitter.com/ucsMxDUskO — GranPiemonte (@GranPiemonte) October 10, 2024

Вчора повідомлялося про те, що Прімож Рогліч достроково завершив сезон-2024.