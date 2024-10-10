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Паулесс виграв престижну італійську велоодноденку Гран П’ємонте

Олег Дідух — 10 жовтня, 18:24
Паулесс виграв престижну італійську велоодноденку Гран П’ємонте
Нілсон Паулесс
x.com/EFprocycling

Американський велогонщик команди EF Education EasyPost Нілсон Паулесс став переможцем престижної італійської одноденки Гран П’ємонте. Гонщики долали 181 км дистанції між Вальденго та Боргоманеро.

Результативною виявилась атака Паулесса за 43 км до фінішу. У підсумку він випередив групу переслідувачів на 7 секунд. Друге місце на фініші посів австралієць Корбін Стронг із Israel Premier Tech, топ-3 замкнув іспанець Алекс Аранбуру із Movistar.

Підсумкові результати:

У гонці брав участь один представник України, Андрій Пономар із CorratecVini Fantini. Він відібрався у відрив дня, пелотон наздогнав його за 53 км до фінішу. У підсумку Пономар посів 54-те місце з відставанням в 2 хвилини і 5 секунд від переможця.

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